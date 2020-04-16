Трамп стверджує, що США подолали пік захворювання на COVID-19.

Проте статистика фіксує нові сумні рекорди смертності від коронавірусу в США.

За словами президента США Дональда Трампа, дані свідчать про те, що країна подолала пік заражень коронавірусом. Трамп пообіцяв незабаром репрезентувати «нові основні принципи» майбутнього відновлення економічної діяльності в Сполучених Штатах. Американський лідер сказав про це в середу, 15 квітня, ввечері на щоденному пресбрифінгу робочої групи Білого дому з питань коронавірусу.

«Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових заражень. Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша рішуча стратегія працює», – заявив Дональд Трамп, чиї слова цитує телеканал CNBC.

Водночас коронавірусна статистика в США зафіксувала черговий сумний рекорд смертей від COVID-19, причому це вже другий рекорд поспіль. У вівторок, 14 квітня, в Сполучених Штатах від коронавірусу померли 2364 людини. У середу, 15 квітня, кількість летальних випадків зросла до 2371.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом у США перевищило 635 тисяч.

Нагадаємо, що перша смерть від COVID-19 у Сполучених Штатах була зареєстрована 29 лютого. За 38 днів кількість летальних випадків досягла 10 тисяч, а за наступні дев’ять днів число смертей зросло до 30 тисяч.