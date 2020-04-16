Плащаницю цьогоріч вшановуватимуть без цілувань.

 

Цього року у Страсну п’ятницю, 17 квітня, віряни УГКЦ й ПЦУ вшановуватимуть Плащаницю, не цілуючи її. Такі обмеження на час карантину схвалили в Українській Греко-Католицькій Церкві та в Православній Церкві України.

 

Виставлення Плащаниці у церкві Різдва Пресвятої Богородиці м. Лісабон. Фото: Тризуб ТV /Португалія

 

Докладні поради щодо того, якими мають бути страсні й пасхальні богослужіння в час пандемії Covid-19, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав дав ще наприкінці березня. Відповідно до них, у Велику п’ятницю вирішено не робити жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування.

 

Блаженніший Святослав також порадив організувати доступ до плащаниці так, щоб люди не скупчувалися в храмі понад встановлену санітарними нормами допустиму кількість осіб. А вшановувати Плащаницю цього року потрібно не поцілунком, як зазвичай, а доземним поклоном. Слід бити поклони перед нею і відходити, не торкаючись її.

 

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Зазначимо, прихожани не обов'язково мають приходити в храм, аби вшанувати Плащаницю. УГКЦ ввела на час карантину особливі диспензи, зокрема диспензу від необхідності щонеділі та кожного свята брати участь у богослужінні в храмі. У зв'язку з надзвичайними обставинами Церква закликала вірян залишатися вдома та долучатися до богослужінь під час онлайн-трансляцій. 

 

Винесуть Плащаницю, але вшановуватимуть її без цілувань і в Православній Церкві України. Обнесення Плащаниці навколо храму можливе, але дозволено лише у складі тих, хто бере участь у богослужінні, з дотриманням «соціальної дистанції».

 

 

«Та це не заважає нам присвятити Страсну п’ятницю, день згадки розп’яття Ісуса Христа, посиленому постові та молитві. Також помолімося вдома за спочилих ближніх у поминальні дні після Великодня. Наші священнослужителі обов’язково будуть разом з вами відвідувати кладовища, однак пізніше – звершення заупокійних молитов переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)», – наголосили у ПЦУ.

 

Нагадаємо, Церкви східного обряду 19 квітня святкуватимуть Великдень. Проте у зв’язку з пандемією коронавірусу цьогоріч великодні Служби Божі відбуваються без присутності парафіян у храмах, а великодні кошики освячують онлайн або ж у невеликих групах, щоб уникнути скупчень людей. 

16.04.2020

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