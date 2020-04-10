В УГКЦ лозу та великодні страви освячуватимуть онлайн.

Посвячувати лозу у Квітну неділю та пасхальні кошики на Великдень в Українській Греко-Католицькій Церкві будуть онлайн. Молитва та благословення потраплять у всі домівки тих, хто приєднається до богослужіння за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де це дозволять місцеві органи влади, великодні страви освятять на подвір’ях храмів.

«Дуже прошу вас поставитися з розумінням до того, що у Квітну неділю та на Великдень ми всі не зможемо бути разом у храмі. Ми єднатимемося в молитві через трансляцію. А тим, хто прийде, доведеться молитися надворі, на подвір'ї біля собору. До храму зможуть потрапити тільки священнослужителі і ті, які допомагають звершувати богослужіння», – зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав після завершення Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового 5 квітня.

Предстоятель УГКЦ закликав вірян, які все ж прийдуть послухати богослужіння на подвір’я біля храму, зберігати соціальну дистанцію й виконувати інші приписати компетентних органів щодо санітарних норм.

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«У нашій богословії важливий момент так званого наміру. Якщо священик чи священнослужитель має намір благословляти не тільки ті великодні страви, які він має перед собою, а й ті, що є в будинках його парафіян, які єднаються через трансляцію, то Боже благословення проникає туди. Воно не обмежується стінами храму», – прокоментував для «Української правди» керівник департаменту інформації УГКЦ, протоієрей Ігор Яців.

Розклад Богослужінь у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ та їхніх трансляцій наживо можна знайти за цим посиланням. Окрім того, в час карантину богослужіння різних церков транслює суспільний канал «UA: Перший». Зокрема, щонеділі об 11:30 можна долучатися до недільної літургії УГКЦ.

Про те, що духовенство УГКЦ заохочує парафіян залишатися вдома й дивитися трансляцію богослужінь, днями зазначив під час зустрічі з головою ЛОДА і преосвященний владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської митрополії УГКЦ.

«Наша позиція така, що храми не зачиняються, але в них може перебувати не більше як 10 осіб. Ми робимо усе можливе для самодисципліни людей. Заохочуємо парафіян молитись онлайн і свяченою водою окропити вербу та паски. Але якщо люди прийдуть у храм, то будуть вжиті усі заходи безпеки, зокрема парафіяни перебуватимуть на подвір’ї», – наголосив владика Володимир.

Собор Святого Юра у Львові. Фото: ua.igotoworld.com

Перелік храмів Львівської Архиєпархії, з яких здійснюється трансляція Богослужінь, можна знайти за цим посиланням

Учора, 9 квітня, в Івано-Франківську на зустрічі міського голови Руслана Марцінківа з представниками духовенства міста Архієпископ і Митрополит Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ владика Володимир Війтишин також закликав обмежувати празники так, як цього вимагають органи державної влади, та молитися за допомогою сучасних засобів зв’язку.

«Будемо з вами єднатися в молитві, але онлайн. Зараз зроблено для цього чимало: можемо дивитися трансляції наживо і з Патріаршого собору м. Києва, і з Архікатедрального собору м. Івано-Франківська, а також і з різних парафіяльних храмів», – зазначив владика, заохочуючи вірян не ігнорувати та не пропускати богослужінь, а єднатися всім присутнім удома з молитвою Церкви.

Окремо митрополит Володимир згадав про звичай відвідування цвинтарів і проведення на них богослужінь, як це відбувалося зазвичай на Великодні свята, і попросив вірних наразі стриматися від таких відвідин: «Маємо звичай йти на гроби. Просимо перенести молитву на гробах на Зелені свята».

Фото: ugcc.if.ua

Перелік храмів Івано-Франківської архиєпархії та Коломийської Єпархії УГКЦ, в яких за допомогою сучасних засобів комунікації можна дивитися наживо богослужіння та брати в них участь, можна знайти за цим посиланням.

У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії у Квітну Неділю та на Воскресіння Христове за змогою зорганізують богослужіння на церковних подвір’ях, але без здійснення процесій. Під час богослужінь у храмі перебуватимуть лише священнослужителі і співці, а вірні братимуть участь, слухаючи відправи через гучномовці. Людей закликали перебувати на встановленій санітарними нормами відстані. Велелюдних гаївок біля храмів і великодніх забав не організовують.

На Квітну Неділю священники освячуватимуть лозу, а на Великдень – паски й інші страви на відкритому повітрі на церковному подвір’ї. Однак вірян просять не скупчуватися у групи, дотримуватися дистанції та черги, з повагою ставитися одні до одних. У парафіях паски і пасхальні страви освячуватимуть у Страсну Суботу від ранку аж до вечора. Радять великодній кошик до освячення принести одному з членів сім’ї.

Ті ж віряни, які залишаться вдома, також зможуть узяти участь у Пасхальних богослужіннях за допомогою засобів масової комунікації, приготувати паску, яйця та інші страви для освячення – великодні кошики будуть освячені за посередництвом молитви освячення, яку виголосять під час онлайн-трансляцій.

Архикатедральний собор Непорочного Зачаття УГКЦ, Тернопіль. Фото: synod.ugcc.ua

Перелік трансляцій з архикатедрального собору Непорочного Зачаття УГКЦ м.Тернополя, можна знайти за цим посиланням

Нагадаємо, глава УГКЦ Блаженніший Святослав оголосив церковні диспензи на сповідь і причастя на час вимушеного карантину, що припав на Великий піст і Великдень. Церква дозволить вірним приступити до обов'язкових перед Пасхою сповіді та причастя впродовж місяця після скасування обмежень. Ставати до сповіді варто лише тим людям, котрі переживають небезпеку смерті.