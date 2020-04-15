52% українських жителів міст – за інтеґрацію з ЄС, 49% – за вступ до НАТО.

52% респондентів серед мешканців обласних центрів підтримують економічну інтеґрацію України з Європейським Союзом, а 49% городян висловилися на підтримку вступу України до НАТО. Число євроскептиків дещо зменшилося, зате зросла кількість містян, прихильних Північноатлантичному альянсові.

Про це йдеться в підсумках соціологічного опитування, яке провів Міжнародний республіканський інститут (польове опитування проводила соціологічна група "Рейтинг").

"Ми бачимо, що відбулося невелике зниження підтримки вступу до ЄС (у 2019 році 55% українців висловилися за економічну інтеґрацію України з ЄС, – Z), незважаючи на те, що все-таки відбулося зростання підтримки вступу до НАТО", – прокоментував на пресконференції заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів, котрого цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Натомість 49% респондентів висловилися на підтримку вступу України до НАТО (у 2019 році вступ України до альянсу підтримали 47% опитаних).

38% респондентів зазначили, що міркували над ідеєю трудової еміграції за кордон (у 2019 році так відповіли 35%). Найбільший запит на еміграцію – серед людей віком 18–29 років.

З-поміж суспільних інституцій мешканці українські міст висловлюють найбільшу довіру до волонтерів.

"Цей графік є надзвичайно цікавим, тому що якщо його порівнювати з попереднім, то тут відбулися значні зміни, оскільки після виборів ми мали ситуацію, коли на перші місця в оцінках довіри та схвалення діяльності інститутів вийшли органи центральної влади, такі як президент, парламент і Кабінет Міністрів України... На сьогодні ми бачимо, що відбулася корекція настроїв населення, оцінки парламенту та уряду України, по суті, повернулися до своїх позицій, особливо рейтинг парламенту", – сказав Мисів.

Зокрема, волонтери отримали 63% голосів респондентів (у балансі оцінок "схвалюю" і "не схвалюю"). За ними – армія (46%), Церква (46%), громадські організації (46%), сусідські об'єднання (41%), місцеві ЗМІ (22%). Далі – Національна гвардія (21%), місцевий голова (16%), профспілки (15%), президент України (14%), загальнонаціональні ЗМІ (11%), місцева рада (3%), виконавча рада місцевої ради (0%).

Негативний баланс довіри мають поліція (-7%), обласна рада (-9%), обласна держадміністрація (-10%), комунальні підприємства (-20%), Служба безпеки України (-23%), парламент України (-31% ), уряд України (-32%), НАБУ (-49%), органи прокуратури (-50%), суди (-50%).

Опитування проводили між 25 січня і 17 лютого. Соціологи досліджували настрої жителів міст – обласних центрів щодо оцінки якості обслуговування та послуг, оцінки рівня можливостей у місті, взаємодії з установами місцевого самоврядування, оцінки діяльності державних і недержавних інституцій, сфери муніципального розвитку, електоральних симпатій і мотивів електорального вибору, міграційних настроїв жителів міст, ідентичності міст.

Всеукраїнське муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту проводять шостий рік поспіль у 24 обласних центрах України (центрами Луганської та Донецької областей вказано Маріуполь і Сєвєродонецьк). Опитування проведено на основі вибірки, котра налічувала 19200 респондентів.