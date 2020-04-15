52% українських жителів міст – за інтеґрацію з ЄС, 49% – за вступ до НАТО.

 

52% респондентів серед мешканців обласних центрів підтримують економічну інтеґрацію України з Європейським Союзом, а 49% городян висловилися на підтримку вступу України до НАТО. Число євроскептиків дещо зменшилося, зате зросла кількість містян, прихильних Північноатлантичному альянсові.

 

Про це йдеться в підсумках соціологічного опитування, яке провів Міжнародний республіканський інститут (польове опитування проводила соціологічна група "Рейтинг").

 

 

"Ми бачимо, що відбулося невелике зниження підтримки вступу до ЄС (у 2019 році 55% українців висловилися за економічну інтеґрацію України з ЄС, – Z), незважаючи на те, що все-таки відбулося зростання підтримки вступу до НАТО", – прокоментував на пресконференції заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів, котрого цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Натомість 49% респондентів висловилися на підтримку вступу України до НАТО (у 2019 році вступ України до альянсу підтримали 47% опитаних).

 

38% респондентів зазначили, що міркували над ідеєю трудової еміграції за кордон (у 2019 році так відповіли 35%). Найбільший запит на еміграцію – серед людей віком 18–29 років.

 

З-поміж суспільних інституцій мешканці українські міст висловлюють найбільшу довіру до волонтерів.

 

"Цей графік є надзвичайно цікавим, тому що якщо його порівнювати з попереднім, то тут відбулися значні зміни, оскільки після виборів ми мали ситуацію, коли на перші місця в оцінках довіри та схвалення діяльності інститутів вийшли органи центральної влади, такі як президент, парламент і Кабінет Міністрів України... На сьогодні ми бачимо, що відбулася корекція настроїв населення, оцінки парламенту та уряду України, по суті, повернулися до своїх позицій, особливо рейтинг парламенту", – сказав Мисів.

 

 

Зокрема, волонтери отримали 63% голосів респондентів (у балансі оцінок "схвалюю" і "не схвалюю"). За ними – армія (46%), Церква (46%), громадські організації (46%), сусідські об'єднання (41%), місцеві ЗМІ (22%). Далі – Національна гвардія (21%), місцевий голова (16%), профспілки (15%), президент України (14%), загальнонаціональні ЗМІ (11%), місцева рада (3%), виконавча рада місцевої ради (0%).

 

Негативний баланс довіри мають поліція (-7%), обласна рада (-9%), обласна держадміністрація (-10%), комунальні підприємства (-20%), Служба безпеки України (-23%), парламент України (-31% ), уряд України (-32%), НАБУ (-49%), органи прокуратури (-50%), суди (-50%).

 

Опитування проводили між 25 січня і 17 лютого. Соціологи досліджували настрої жителів міст – обласних центрів щодо оцінки якості обслуговування та послуг, оцінки рівня можливостей у місті, взаємодії з установами місцевого самоврядування, оцінки діяльності державних і недержавних інституцій, сфери муніципального розвитку, електоральних симпатій і мотивів електорального вибору, міграційних настроїв жителів міст, ідентичності міст.

 

Всеукраїнське муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту проводять шостий рік поспіль у 24 обласних центрах України (центрами Луганської та Донецької областей вказано Маріуполь і Сєвєродонецьк). Опитування проведено на основі вибірки, котра налічувала 19200 респондентів.

 

15.04.2020

До теми

Ось нарешті я й помер!
Олександр Фільц-Павенцький
Збагнути позаземський світ взагалі неможливо у таких мисленних категоріях, як істинне чи хибне, бо тут нема – просто нема – ні причини, ні наслідку
14.04.20 | | Дискурси
Симптоматичне лікування
Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ
Кожна з країн шукає власні рецепти боротьби як з самим covid-19, так і з його економічними наслідками. Методик лікування від соціальної та політичної кризи гостро бракує
14.04.20 | | Україна
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20 | | Наука
Після катастрофи
Андрій Бондар
В усі часи існує інтелектуальна незгодна з провідними наративами національної правоти, здатна на раціональну самотність до кінця
13.04.20 | | Дискурси
Посидь тут
Єва Райська
«А я зараз повернусь». Знаючи, що оте повернення є головним чином неминучим зникненням. Розчиненням у власній формі
12.04.20 | | Дискурси
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20 | | Наука
Україна, якої немає
Богдан Пастух
Після тягучих часів пострадянської імітації мистецтва ми нарешті стаємо свідками, коли те, що покоїлося на закритих маргінесах української культури, стало враз запотребуваним через свої мистецькі сумління та чесність. Ідеться про родину Лободів.
11.04.20 | | Штука
«З журбою радість обнялась...»
Роман Лехнюк
Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.