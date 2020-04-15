Трамп призупинив фінансування ВООЗ.

На думку президента США, організація не впоралася зі своїми обов’язками в час пандемії коронавірусу.

 

 

Президент США Дональд Трамп оголосив, що розпорядився призупинити виплату американських внесків до бюджету Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За словами Трампа, ВООЗ поширювала китайську дезінформацію, що призвело до масштабніших наслідків епідемії.

 

Ще раніше Трамп неодноразово критикував ВООЗ за те, що, на його думку, організація не відреагувала своєчасно і належним чином на епідемію коронавірусу нового типу в Китаї й не дала американській владі оперативних рекомендацій.

 

«Реальність така, що ВООЗ в достатній мірі не отримувала, не перевіряла і не поширювала інформацію своєчасним і прозорим чином. Світ розраховує, що ВООЗ працюватиме з країнами з тим, щоб точна інформація про міжнародні загрози здоров'ю поширювалася своєчасно. ВООЗ не виконала цього свого основного обов’язку і повинна понести відповідальність. Після стількох десятиліть час настав», – заявив американський президент на своїй щоденній пресконференції в Білому домі.

 

Трамп дав вказівку призупинити фінансування до з'ясування ролі організації в подіях, що призвели до поширення вірусу на планеті далеко за межі Китаю, де він спочатку з'явився. «Сполучені Штати не сплачуватимуть своїх внесків до ВООЗ доти, поки у Вашінґтоні не вивчать, як організація реагувала на кризу з пандемією коронавірусу COVID-19», – заявив Трамп. А варто зазначити, що США – найбільше джерело фінансування ВООЗ. Тільки минулого року їхній внесок становив 400 млн доларів, а це 15% бюджету організації.

 

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш, реагуючи на слова Трампа, заявив: «Не на часі скорочувати ресурси для діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом. Зараз – час для єдності і для спільної солідарної праці міжнародної спільноти заради приборкання цього вірусу і його катастрофічних наслідків», – цитує Reuters генсека ООН.

15.04.2020

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