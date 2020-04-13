Через коронавірус Китай посилює контроль на кордоні з Росією.

Останніми днями більшість заражених китайців – це ті, що повернулися з Росії.

Китай посилив контроль на російському кордоні, щоб не допустити потоку інфікованих коронавірусом. Як повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg, влада КНР організувала на півночі країни цілодобове патрулювання після зростання виявлених випадків COVID-19 серед китайських громадян, котрі прибули з Росії.

У Харбіні минулими вихідними посилили правила карантину. Термін ізоляції для деяких прибулих з-за кордону тепер становить 28 днів, а не два тижні, як це було раніше. Місцева влада тимчасово переобладнали одну з офісних будівель поблизу кордону під шпиталь. Там вже приступили до роботи медики, котрі мають досвід праці в колишньому епіцентрі поширення інфекції – провінції Хубей.

Як повідомляє Bloomberg, в Китаї 12 квітня більше половини нових випадків зараження коронавірусом виявлено у громадян, котрі повернулися з Росії. 51 випадок зафіксовано на летовищі Шанхаю у пасажирів з московського рейсу. Ще 21 випадок виявлено в одній з провінцій у китайців, котрі прибули з Москви через Владивосток. Загалом за минулу добу в КНР зафіксовано близько 100 випадків COVID-19.