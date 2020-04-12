Вперше в історії надзвичайний стан запроваджено в усіх 50 американських штатах.

Тим часом США випередила всі країни за кількістю летальних випадків від коронавірусу.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в суботу, 11 квітня, оприлюднив декларацію про запровадження режиму масштабного стихійного лиха (major disaster) в штаті Вайомінг на заході США в зв'язку з пандемією коронавіруса. Таким чином надзвичайний стан вперше в історії країни поширився на всі 50 американських штатів і федеральний округ Колумбія. Про це повідомив американський телеканал CNBC.

 

Губернатор Вайомінгу Марк Ґородон (Mark Gordon) надіслав Трампові відповідний запит ще дев’ятого квітня. На той момент в штаті було зафіксовано трохи більше за 200 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

 

За словами заступника прес-секретаря Білого дому Джадда Діра (Judd Deere), це вперше, коли режим надзвичайного стану оголошується на цілій території Сполучених Штатів. «Президент продовжує реагувати на запити кожного з губернаторів, які стосуються захисту здоров'я всіх американців», – підкреслив в зв'язку з цим заступник

 

У Білому домі уточнили, що режим масштабного стихійного лиха дозволяє на федеральному і локальному рівні, а також щодо низки організацій спростити доступу до державного фінансування . Окрім того, він полегшує координацію влади штатів і Федерального агентства США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA), а також Інженерного корпусу сухопутних військ Збройних сил США.

 

Водночас стало відомо, що Сполучених Штатах зареєстровано більше смертей внаслідок інфікування коронавірусом, ніж в Італії, яка донедавна була лідером у цій трагічній статистиці. В суботу кількість смертельних випадків у США перевищила 20 110. Впродовж останніх чотирьох діб в США щодня помирали від COVID-19 приблизно дві тисячі осіб, повідомила інформаційна аґенція Reuters. На даний момент в Італії вірус став причиною 19 468 смертей.

12.04.2020

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