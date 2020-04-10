У львівській катедрі вшанували жертв катинського злочину.

 

Сьогодні, 10 квітня, Генеральний консул Польщі  у Львові Еліза Дзвонкєвіч зі співробітниками Генконсульства та настоятелем храму Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Львові о. Яном Нікелем ушанували жертв катинського злочину. Про це повідомляють на сайті Львівської архідієцезії РКЦ в Україні.

 

Фото: rkc.lviv.ua

 

Співробітники Генконсульства спільно з о. прелатом Яном Нікелем помолилися біля таблиці, в яку вмуровано медаль із грудкою землі з могил у Катині. Таблицю викарбували коштом Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва у Варшаві у 50-ті роковини катинського злочину та розмістили у львівській катедрі для вшанування. Еліза Дзвонкєвіч поклала квіти до цієї пам’ятної таблиці.

 

 

80 років тому, у квітні 1940 року, за наказом Сталіна в таборах у Козельську, Старобільську й Осташкові розпочались масові знищення польських військовополонених, серед яких було також чимало вірних із Львівської митрополії. До червня 1940 р. було вбито понад 20 тисяч польських громадян.

 

Сьогодні в Польщі відзначають ще одну сумну дату: десять років тому, 10 квітня 2010-го, на аеродромі під Смоленськом розбився спеціальний літак ТУ-154М з президентом Польщі Лєхом Качинським, його дружиною Марією Качинською та делегацією, до складу якої увійшли представники найвищої державної влади Польщі. Делегація мала взяти участь у вшануванні жертв катинського злочину. На борту літака було 96 осіб, усі вони загинули в авіакатастрофі.

 

Фото: gov.pl/web/dyplomacja

 

Делегація, яка вирушила 10 квітня 2010 року на урочистості в Катинь, представляла собою польську еліту в її політичному, суспільному і духовному різноманітті. До складу делегації входили віце-спікери Сейму й Сенату, група парламентарів, командувачі усіх видів Збройних сил Республіки Польща, співробітники Канцелярії Президента, керівники державних установ, духовенство, представники міністерств, ветеранських і громадських організацій, а також супроводжуючі особи. На борту літака був і Ришард Качоровскі, останній польський президент в еміграції.

 

Сьогодні бюро МЗС Польщі розмістило на своєму сайті, а також на сторінках польських дипломатичних установ, підготовлену, але не виголошену 10 років тому в Катині промову президента Лєха Качинського, надану Канцелярією президента Республіки Польща з видання «Президент Республіки Польща Лєх Качинський. 2009-2010. Виступи. Листи. Інтерв’ю. Вибране».

 

10.04.2020

До теми

Вчені поспішають знайти ліки від COVID-19.
Розробка ліків та вакцин відбувається рекордними темпами. Але коронавірус поки що швидший.
10.04.20 | | Наука
NASA прощається з Росією
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Спільний російсько-американський космічний політ до МКС по-своєму знаменний – останній, коли американського астронавта відправлятиме в космос російська ракета. NASA повертається до вітчизняного виробника.​
10.04.20 | | У світі
Мозок Люсі нагадував мавпячий
Череп, якому три мільйони років, засвідчує: діти австралопітека потребували батьківського захисту впродовж тривалого часу.
09.04.20 | | Наука
Таємничість таємничості
Юстина Добуш
Лінч настільки вперто залишається Лінчем в усіх моментах свого життя, що навіть вважаючи його самозванцем чи божевільним, не знаєш, як це довести. Якщо ж він геній, то чому геніальність з вуст генія аж настільки проста?
08.04.20 | | Штука
Майбутнє нового дня
Вадим ГРІН
"Юстиніанова чума", "Чорна смерть", "Іспанка". Ці три пандемії змінили світ. Яким він буде після covid-19?
08.04.20 | | Минуле
Країна нестійкої ідентичності
В’ячеслав КИРИЛЕНКО
Нам потрібна спілка націоналістів та програмістів. Прагматиків та романтиків. Фізиків та ліриків. Потрібні системні люди, що можуть і хочуть любити Україну.
08.04.20 | | Україна
Карнавал
Василь МАХНО
порожні вулиці та безіменний міст будинків вздовж каналів каравани безлюддя цьогорічне карнавальне і всім нам –                                       непристойно довгий ніс                          
07.04.20 | | Дискурси
Іван Франко – кінематографіст
Андрій ЛЮБКА
Іван Франко – не просто видатний, а ще й цікавий письменник. Погодьтеся, в нашій давнішій літературі це не завжди синоніми
07.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.