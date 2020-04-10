У львівській катедрі вшанували жертв катинського злочину.

Сьогодні, 10 квітня, Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкєвіч зі співробітниками Генконсульства та настоятелем храму Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Львові о. Яном Нікелем ушанували жертв катинського злочину. Про це повідомляють на сайті Львівської архідієцезії РКЦ в Україні.

Фото: rkc.lviv.ua

Співробітники Генконсульства спільно з о. прелатом Яном Нікелем помолилися біля таблиці, в яку вмуровано медаль із грудкою землі з могил у Катині. Таблицю викарбували коштом Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва у Варшаві у 50-ті роковини катинського злочину та розмістили у львівській катедрі для вшанування. Еліза Дзвонкєвіч поклала квіти до цієї пам’ятної таблиці.

80 років тому, у квітні 1940 року, за наказом Сталіна в таборах у Козельську, Старобільську й Осташкові розпочались масові знищення польських військовополонених, серед яких було також чимало вірних із Львівської митрополії. До червня 1940 р. було вбито понад 20 тисяч польських громадян.

Сьогодні в Польщі відзначають ще одну сумну дату: десять років тому, 10 квітня 2010-го, на аеродромі під Смоленськом розбився спеціальний літак ТУ-154М з президентом Польщі Лєхом Качинським, його дружиною Марією Качинською та делегацією, до складу якої увійшли представники найвищої державної влади Польщі. Делегація мала взяти участь у вшануванні жертв катинського злочину. На борту літака було 96 осіб, усі вони загинули в авіакатастрофі.

Фото: gov.pl/web/dyplomacja

Делегація, яка вирушила 10 квітня 2010 року на урочистості в Катинь, представляла собою польську еліту в її політичному, суспільному і духовному різноманітті. До складу делегації входили віце-спікери Сейму й Сенату, група парламентарів, командувачі усіх видів Збройних сил Республіки Польща, співробітники Канцелярії Президента, керівники державних установ, духовенство, представники міністерств, ветеранських і громадських організацій, а також супроводжуючі особи. На борту літака був і Ришард Качоровскі, останній польський президент в еміграції.

Сьогодні бюро МЗС Польщі розмістило на своєму сайті, а також на сторінках польських дипломатичних установ, підготовлену, але не виголошену 10 років тому в Катині промову президента Лєха Качинського, надану Канцелярією президента Республіки Польща з видання «Президент Республіки Польща Лєх Качинський. 2009-2010. Виступи. Листи. Інтерв’ю. Вибране».