Уряд затвердив карантинні винятки для бізнесу і літніх людей.

Кабінет Міністрів на своєму засіданні у середу вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19, передбачивши карантинні винятки для окремих галузей бізнесу, а також для літніх людей, котрі працюють на важливих для критичної інфраструктури об'єктах (дотепер особи віком понад 60 років мусіли перебувати на обов'язковій ізоляції).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму telegram-каналі.

"Уточнили перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляції", – прокоментував голова уряду.

Зокрема, уряд дозволив працювати таким об’єктам:

- поштової та кур’єрської діяльності;

- будівельних робіт;

- зі збирання та заготівлі відходів;

- закладам торгівлі будівельними матеріалами.

Карантинні послаблення для осіб віком понад 60 років стосуватимуться окремих зайнятостей:

- державні службовці, депутати всіх рівнів, міські голови, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції";

- військовослужбовці та працівники ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів;

- особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Covid-19.

А також особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій, які:

- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості;

- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я;

- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

- включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

- є об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (самоізоляторів). Надав місцевим органам влади право здійснювати видатки на проживання осіб в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду цих бюджетів).