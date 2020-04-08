Шмигаль: Карантин продовжать до травня.

Кабінет Міністрів України передбачає продовження часу карантинних обмежень до травня. Наразі уряд не планує послаблювати обмежувальні заходи, як про це писали масові медії.

Про це заявивпрем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Це точно не буде зроблено 14 квітня, як було розповсюджено у деяких фейкових ЗМІ, які розійшлося учора по інформаційних каналах в Україні", – заявив Шмигаль.

З його слів, уряд не має наміру відступати від тих заходів, які запланував до 24 квітня. "Найімовірніше, [карантин] буде продовжений до початку травня. У травні за умови позитивної динаміки ми запустимо економіку за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом", – сказав Шмигаль.