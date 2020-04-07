Голова МОЗ назвав передчасними розмови про закінчення карантину.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що Україна лише стоїть на порозі піку поширення коронавірусу. Відтак говорити про те, коли закінчиться карантин, голова МОЗу вважає передчасним.

 

 

Про це Степанов заявив у своєму вівторковому зверненні до українців.

 

"Багатьом з вас це (карантинні обмеження, – Z) не подобається – в соціальних мережах часто трапляються негативні коментарі. Звичайно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це дійсно важко, але краще пережити дискомфорт вдома здоровим, ніж, не дай Бог, захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, наразі зарано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні", – заявив Степанов.

 

Міністр сказав, що завдання карантину – пристосувати число нових пацієнтів до можливостей системи. "В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ні лікарів, ні медикаментів, ні місць у лікарнях. На жаль, таке вже сталося в багатьох країнах", – застеріг Степанов.

 

Міністр закликав українців сумлінно дотримуватися нових правил карантину та самоізоляції. "Від кожного з нас залежить, як ми вийдемо з цієї кризи: разом і переможцями або поодинці і з жахливими наслідками", – додав він.

 

У вівторок видання LB.ua написало, що влада розглядає можливість поетапного пом'якшення карантину. Згідно з цим планом, з 14 квітня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

 

З 1 травня мали відкритися всі інші магазини, торгові центри, перукарні.

 

Із середини травня мав би відновитися навчальний процес у школах. Також дозволили б приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.

 

07.04.2020

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