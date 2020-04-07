Австралійський суд Австралії зняв звинувачення в педофілії з кардинала Пелла.

Він був найвисокопоставленішим представником Католицької церкви, засудженим за сексуальне насильство щодо дітей.

 

 

Верховний суд Австралії у вівторок, 7 квітня, задовольнив апеляцію 78-літнього кардинала Джорджа Пелла, котрий відбував тюремне ув'язнення за сексуальне насильство над дітьми. Про це повідомив австралійський телеканал 9 News.

 

Колишній архієпископ Мельбурна, ексскарбник Ватикану і ексрадник Папи Римського Франціска звільнений з-за ґрат. Ім'я Пелла також буде вилучене з австралійського реєстру сексуальних злочинців. У в'язниці він встиг провести понад 400 днів. 

 

Джорджа Пелла звинуватили в сексуальних домаганнях в червні 2017 року за кількома епізодами. Розслідування позовних заяв велося з липня 2016 року, коли стало відомо, що Пелл міг бути причетний до розбещення неповнолітніх.

 

У грудні 2018 року суд присяжних у Мельбурні визнав Пелла винним за п'ятьма звинуваченнями. У березні 2019 року Пелла засудили до шести років ув'язнення.

 

Однак кардинал не визнав своєї провини. В листопаді 2019 року Австралійський верховний суд задовольнив клопотання Пелла щодо подачі апеляції.

 

Верховний суд одноголосно постановив, що вирок повинен бути скасований через «неправдоподібності звинувачень», а також через те, що Мельбурнський суд не повністю розглянув п'ять пунктів звинувачення. «Я постійно підтверджував свою невинуватість, страждаючи від разючої несправедливості. Але завдяки нинішньому рішенню Верховного суду справедливість перемогла», – так прокоментував Пелл рішення суду.

 

На момент засудження кардинала Пелла вважали одним з найвпливовіших членів Римської курії. На конклаві 2013 року, коли папою Римським був обраний кардинал Хорхе Маріо Берґольо, Пелла розглядали як одного з найвірогідніших претендентів на Апостольський престол. У лютому 2014 року Папа Франціск призначив його префектом Секретаріату у справах економіки, доручивши проведення масштабної реформи всієї фінансової системи Святого престолу.

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