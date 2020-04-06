Вандали понищили експозицію Музею Майдану в центрі Києва.

На Майдані Незалежності зруйнували виставку, організовану Музеєм Майдану.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації музею у Facebook.

"Зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на Майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел. Яка мета керувала вандалами, залишається питанням", – ідеться в повідомленні.

Музей звернувся зі заявою у поліцію.

Директор музею Ігор Пошивайло висловив своє згірчення через те, що поліція, рекрутована для боротьби з порушниками карантину, не змогла впильнувати експозиції.

"У час боротьби із коронавірусом у парках і на майданчиках правоохоронці безпорадні перед вандаловірусом у центрі Києва та в інших містах. Ось уже другий за останні пару тижнів акт наступу не заморських, а внутрішніх "мікробів": нещодавно розмальовано наркодилерськими графіті Алею Героїв Небесної Сотні, а вночі понищено виставку Національного музею Революції гідності про особливості боротьби українців за свободу і гідність у різні часи "Століття незламних" на Майдані Незалежності. Камо грядеши?" – написав Пошивайло у Facebook.