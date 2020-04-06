УПЦ МП проти коронавірусу: Києво-Печерську лавру замкнули через спалах захворювань.

 

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Московського патріархату Павло перебуває в самоізоляції через підозру на COVID-19. Напередодні на офіційній інтернет-сторінці лаври повідомили: братія пройшла тести на коронавірусну інфекцію; літургії здійснюють у закритому режимі. 

 

Нагадаємо, два тижні тому митрополит Павло розкритикував українську владу за заклик обмежити релігійні обряди у зв'язку з карантином. Саму ж епідемію настоятель Києво-Печерської лаври назвав перебільшенням.

 

 

Павло повідомив у коментарі ТСН.ua: він відчув симптоми нездужання і відтак здав тест на коронавірус. Тепер він чекає результатів обстеження в ізоляції у своїх покоях.

 

"Задишки немає, симптоми звичайної застуди", – прокоментував намісник лаври. "Температура невисока, відчуваю себе нормально. Молюся за Президента, уряд і весь народ України", – зазначив він.

 

Згідно з інформацією журналістів, у Павла два дні тому була температура 37,4. Намісник лаври має хронічні хвороби – діабет та проблеми з легенями.

 

Також тести здав і народний депутат Вадим Новинський, один із основних фінансистів УПЦ МП. Він брав участь у спільних заходах із Павлом – днями лавра опублікувала знимку з Новинським, митрополитом Павлом, митрополитом Онуфрієм та іншими представниками духовенства.

 

 

"Фото зі служби було зроблено більше як два тижні тому, – прокоментував Новинський. – Церква виконує вимоги влади. Намагається виконувати карантинні норми. Багато тих, хто відчуває недомагання, дотримуються самоізоляції. Сам я почуваюсь добре, тест здавав, коли був у Херсоні, ми передавали у лікарні ПЛР-тести та інші засоби, але це був експрес-тест, він показав негативний результат", – розповів Новинський.

 

4 квітня на офіційній сторінці Києво-Печерської лаври з'явилося повідомлення: для запобігання спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія провела тестування на наявність захворювання, а серед протестованих є і Павло. Згідно зі санітарними вимогами, в усіх приміщеннях лаври провели обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершують у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.

 

ОНОВЛЕНО. Міський голова Києва Віталій Кличко на понеділковому брифінґу повідомив: у Києво-Печерській лаврі підтвердили коронавірусне захворювання у чотирьох осіб.

 

Два тижні тому настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Московського патріархату Павло звернувся зі закликом відвідувати храми і брати участь у колективній молитві, причасті, долучати старців і дітей. 

 

"Найстрашніша епідемія – то гріх, який губить людську природу... Не бійтеся нічого. Не лякайтеся страхітливих подій. А будуть гірші. Якщо не покаємось", – застерігав він.

 

"Старше покоління, молодше покоління – всі поспішіть в храм", – звертався Павло.

 

Згідно з тодішніми словами Павла, українська влада припустилася "недалекоглядності", коли оприлюднила "безумні веління" щодо карантину. Він вважав, що влада зацікавлена "тримати в страху людей".

 

Окрім того, митрополит УПЦ МП поставив під сумнів рівень загроз від COVID-2019. "Сьогодні всі бояться коронавірусу. Але помирає маленький відсоток. А скільки помирає від онкології? Туберкульозу? Наркотиків? Скільки самогубств? Ніхто на це зважає", – казав настоятель лаври.

 

Священик заявляв, що у боротьбі з коронавірусом допоможе молитва. Павло сказав, що в 1986 році, після Чорнобильської трагедії, довкола лаври був високий рівень радіоактивного забруднення, натомість сам комплекс залишався безпечним.

 

Нагадаємо, іще в середині березня Українська Греко-Католицька Церква та Православна Церква України закликали вірян до відповідального ставлення в зв'язку зі спалахом епідемії і обмежили звершення літургій на час карантину. Виконавчі служби двох церков налагодили прямі трансляції літургій, аби забезпечити вірян можливістю долучитися до богослужінь дистанційно.

 

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