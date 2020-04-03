Поліція оформила 3,5 тис протоколів через порушення карантину.

Національна поліція склала вже 3566 адміністративних протоколів через порушення правил карантину. За результатами розгляду судами на порушників накладено штрафи на загальну суму в 272 тисячі гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції в п'ятницю.

Порушників притягають до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Порушення правил щодо карантину людей"). Також правоохоронці практикують проведення профілактичних бесід.

Станом на 3 квітня розпочато 44 кримінальних проваджень за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів.

Складено 153 адміністративні протоколи через порушення режиму самоізоляції.

"Окрему увагу [поліціянти] приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися із-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому", – поінформували правоохоронці.

До забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 тисячі правоохоронців.