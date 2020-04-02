Міністр охорони здоров'я попередив, що "найважче попереду".

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у своєму зверненні, що Україну надалі чекають найважчі тижні пандемії коронавірусного захворювання. Степанов визнав, що медична система України не досконала, але держава забезпечить медиків необхідним.

 

 

"Найважчі тижні попереду, – заявив Степанов. – Але я впевнений, що, згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, у тому числі і коронавірус".

 

Голова МОЗу підтримав запровадження посилених карантинних заходів.

 

Міністр запевнив, що Україна стежить за боротьбою з коронавірусом у світі й на підставі досвіду= інших країн затвердила власний протокол лікування.

 

"Найголовніше – ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих.  Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", – сказав Степанов.

 

"На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це у довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою", – додав міністр.

 

Максим Степанов пообіцяв подбати про українських медиків, зокрема, підтвердив рішення про підвищення оплати. Міністр також запевнив, що лікарів забезпечать засобами захисту.

  

"Медичні працівники, що працюють в неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки, – ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними та в нормальних умовах", – додав він.

 

02.04.2020

До теми

Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20 | | Штука
Фрагмент зниклого континенту
Геологи знайшли рештки Північноатлантичного кратону, розбитого 150 мільйонів років тому.
02.04.20 | | Наука
Один день у Ліоні
Аделіна Єфіменко
Неможливо забути той сонячний день, проведений у Ліоні, те відчуття радості, що протягом двох місяців напередодні поїздки мотивувала готуватися до оперного фестивалю, котрий відкривав прекрасні шанси для українських співаків.
01.04.20 | | Штука
Свобода і відповідальна держава
Михайло САВЧИН
Коли лікарі на передовій боротьби з COVID19 вирішують дилему Бога, кого з хворих лікувати насамперед, в Україні виникла реальна дилема свободи та відповідальної держави.
01.04.20 | | Україна
Без «плюсів» і драми
Олена Апчел
У нас ще немає тієї легкості, щоб дозволити собі бути некрасивими і, перш за все, вразливими, не зображати життя, а насправді його проживати, спостерігати за своїм говорінням та діями, саморефлексувати, бути чутливим до миті «тут і тепер», коли твоя свідомість переплітається з питаннями, які бентежать світ.
31.03.20 | | Штука
На прощання Кшиштофа Пендерецького
Роман РЕВАКОВИЧ
Відійшов у вічність один з найвагоміших музичних творців сучасності. З його смертю замикається в Польщі епоха музичних титанів, серед яких Він – найяскравіший
30.03.20 | | Минуле
Якби ви мились так, як треба…
Юрко ТИМЧУК
Повернення громадян України із зачумленого закордону до рідних пенатів дало можливість пригадати творчість Кустуріци, Босха і Лепкого. Огляд подій тижня в Україні.
30.03.20 | | Україна
Пекло – це свої
Андрій Бондар
Найлегше піти шляхом антиутопій або звичайних тоталітарних методів, вже призабутих у нашій частині світу, а найважче знайти підстави для нового гуманізму і соціяльного оптимізму.
30.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.