Міністр охорони здоров'я попередив, що "найважче попереду".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у своєму зверненні, що Україну надалі чекають найважчі тижні пандемії коронавірусного захворювання. Степанов визнав, що медична система України не досконала, але держава забезпечить медиків необхідним.

"Найважчі тижні попереду, – заявив Степанов. – Але я впевнений, що, згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, у тому числі і коронавірус".

Голова МОЗу підтримав запровадження посилених карантинних заходів.

Міністр запевнив, що Україна стежить за боротьбою з коронавірусом у світі й на підставі досвіду= інших країн затвердила власний протокол лікування.

"Найголовніше – ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", – сказав Степанов.

"На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це у довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою", – додав міністр.

Максим Степанов пообіцяв подбати про українських медиків, зокрема, підтвердив рішення про підвищення оплати. Міністр також запевнив, що лікарів забезпечать засобами захисту.

"Медичні працівники, що працюють в неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки, – ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними та в нормальних умовах", – додав він.