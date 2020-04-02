Tech StartUp School почала виготовляти захисні маски для лікарів.

Стартап-школа Національного університету «Львівська політехніка» долучається до ініціативи #допоможи лікарям і починає друкувати на 3D-принтері захисні медичні екрани. У Львівській міській раді повідомили, що вже зробили перше замовлення у Tech StartUp School на захисні маски для лікарів і перехідники для апаратів штучної вентиляції легень.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

«Ми створюємо перехідники (конектори) для апаратів ШВЛ, за допомогою яких можна до одного апарату підключати одразу двох пацієнтів. Єдина умова – щоб у цих двох осіб був однаковий об’єм легень (тобто можна підключати двох молодих або двох старших людей). Потужності апарату ШВЛ вистачає на 2 людей. Ці перехідники активно тестуються в Києві і давно є в європейській та американській практиці», – розповіла представниця бізнес-інноваційного центру при НУ «Львівська політехніка» Наталя Іванкова.

Щодо захисних масок, то, за її словами, пластикові каркаси до них друкують на 3D-принтері, захисні екрани нарізають лазером, а відтак кріплять резинову защіпку. Ці маски є багаторазовими, їх можна дезінфікувати, до того ж вони зручніші за захисні окуляри й не залишають ран на обличчі.

На виготовлення однієї захисної маски йде близько 3 годин, перехідники для апаратів штучної вентиляції легень роблять іще швидше.

«Ми вже проговорили з головним лікарем Львівської лікарні швидкої медичної допомоги й замовили 20 таких перехідників. Стосовно кількості масок ще будемо вирішувати. Також продумуємо закупівлі з керівниками мереж супермаркетів, аптек, працівники яких багато комунікують з людьми», – розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Фото: facebook.com/ltsnulp

Усі небайдужі можуть долучитися й допомогти Tech StartUp School у виготовленні захисних медичних екранів. Підтримати ініціативу фінансово можна за цим посиланням.