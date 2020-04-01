Нападників на Артема Мирошниченка лишили за ґратами.

31 березня міськрайонний суд Слов’янська подовжив термін тримання під вартою мешканцям Бахмута Миколі Барабашу та Олександру Баришку, яких звинувачують у розбої та завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть проукраїнського активіста Артема Мирошниченка.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Олександр Горобець, прокурор Артемівської місцевої прокуратури, зазначив, що підсудний Микола Баришок може ховатися від суду і впливати на потерпілого та свідків. Згідно з інформацією прокурора, Баришок має місце реєстрації на окупованих російськими силами територіях.

Також Олександр Горобець заявив, що підсудний Микола Барабаш теж може впливати на потерпілого та свідків. Тому обидвох треба лишити за ґратами.

Микола Барабаш зазначив, що не погоджується з триманням під вартою. Олександр Баришок не заперечував. Натомість Василь Ніколаєнко, захисник Баришка, заявив, що прокурор не надав жодних доказів того, що його підзахисний може впливати на потерпілого чи свідків або переховуватися від суду.

Врешті судді вирішили залишити під вартою Миколу Барабашу та Олександра Баришка на 60 діб.

На мешканця Бахмута Артема Мирошниченка напали 29 листопада 2019 року. Він помер 5 грудня у лікарні, не прийшовши до тями. Друзі Артема певні: активіста вбили через українську мову.

Розглядати справу по суті розпочнуть у Слов'янську 9 квітня.