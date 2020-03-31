У лікаря, що ручкався з Путіним, виявили коронавірус.

Кремль запевняє, що російський президент не заразився.

 

 

Денис Проценко, головний лікар московської лікарні №40, де лікують заражених коронавірусом пацієнтів, виявився заражений коронавірусом. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru. Цю інформацію у вівторок, 31 березня, підтвердив на своїй сторінці у Facebook сам медик.

 

Проценко уточнив, що перебуває на карантині в своєму робочому кабінеті. «Дорогі друзі, дуже зворушений вашим занепокоєнням. Так, у мене позитивний тест на СoV, але відчуваю себе цілком добре. Ізолювався в своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій», – написав він. За даними лікарів, стан Проценка оцінюється як задовільний.

 

У вівторок, 24 березня, президент Росії Володимир Путін відвідав зазначену лікарню разом з мером Москви Сергієм Собяніним і віцепрем'єром Тетяною Голіковою. Всі головні російські телеканали показали, як шеф Кремля оглядає медустанову в жовтому захисному костюмі. З Денисом Проценком Путін спілкувався і без цього костюма й потис йому руку, що зафіксовано на фотографії. Російські ЗМІ також опублікували фотографію, де Путін, Собянін і Проценко спілкуються між собою на ескалаторі. Причому з усіх них лише Пєсков – в масці.

 

У Кремлі закликали не хвилюватися за стан здоров'я президента РФ після зустрічі з головним лікарем лікарні №40. «Путін регулярно тестується. Все нормально», – запевнив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. 

31.03.2020

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