У Португалії арештували трьох офіцерів за підозрою у вбивстві українця.

 

У Португалії арештували трьох офіцерів імміграційно-прикордонної служби за підозрою у вбивстві 40-річного громадянина України.

 

 

Про це повідомляє Reuters, покликаючись на португальську поліцію. 

 

Як зазначається, українець намагався нелегально потрапити до Португалії, прибувши 10 березня в Лісабон.

 

У поліції заявили, що ймовірний злочин вчинено у Центрі тимчасового затримання в аеропорту Лісабона. Повідомляється, що українець помер 12 березня після того, як "імовірно, спричинив певний безлад" в Центрі затримання.

 

Португальські правоохоронці вважають, що за смерть українця відповідальні три співробітники імміграційно-прикордонної служби; їх затримано за підозрою у вбивстві.

 

Директор і заступник директора імміграційно-прикордонної служби призупинили виконання своїх обов'язків після інциденту.

 

Міністр внутрішніх справ Португалії заявив, що за наказом уряду проводиться розслідування обставин смерті українця.

 

Спочатку повідомляли, що українець помер від приступу епілепсії, але пізніше португальські медії заявили про можливу насильницьку смерть.

 

Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко у коментарі УНІАН сказав, що 29 березня один з місцевих телеканалів показав сюжет, у якому йшлося, що смерть українця була, можливо, насильницькою. "У цьому зв'язку одразу 29 березня Посольство України звернулося до Генеральної прокуратури Португалії і досудової поліції міста Лісабон, що порушили кримінальне розслідування у зв'язку з цією інформацією", – заявив Коваленко.

 

Він уточнив, що відкрито кримінальну справу, а посольство постійно перебуває на зв'язку з родичами померлого і надає сприяння в пошуку адвоката та інших питань. Консули стежать, аби всі кримінально-процесуальні дії були виконані. Поліція вилучила всі матеріали відеоспостереження і проводить перевірку.

 

31.03.2020

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