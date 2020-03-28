Зеленський змінив Генеральний штаб Збройних Сил.

 

Президент України Володимир Зеленський розділив посади головнокомандувача Збройних Сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

 

 

Про це йдеться в указах голови держави, датованих 27 березня, оприлюднених на сайті Президента 28 березня.

 

Президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України. Натомість Хомчака призначено на посаду головнокомандувача ЗСУ.

 

Іншим указом Президент призначив начальником Генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука. Дотепер він займав посаду першого заступника начальника Генштабу.

 

Раніше Верховна Рада прийняла закон про розділення посад головнокомандувача і начальника генштабу ЗСУ. Згідно зі змінами до закону “Про національну безпеку України”, саме 27 березня 2020 року набули чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

 

Реформа Генштабу відбувається в рамках переходу на стандарти НАТО.

 

28.03.2020

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