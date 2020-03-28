Зеленський вихолостив закон про ринок землі задля позитивного голосування у ВР.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні з фракцією "Слуга народу" презентував оновлену версію проєкту закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Проєкт, як і раніше, не дозволяє купувати землю іноземцям. Ринок для юридичних осіб відкриється аж із 2024 року, наразі землю матимуть право купити лише приватні особи – й лише у пайовиків.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з народними депутатами, переказує пресова служба ОП.

"Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 гектарів. Для юридичних осіб – це другий етап, який буде запроваджено з 2024 року, – буде до 10 тисяч [гектарів]. Тобто перший етап – для фізичних осіб, для українців – 100 гектарів на людину", – сказав Президент.

Голова держави повідомив, що ухвалення законів про ринок землі та про банки є необхідним для надання кредиту Міжнародним валютним фондом.

"Я налаштований, щоб Верховна Рада зібралася в понеділок і всі ці питання пройшли. Для нас дуже важливо – ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати й цього не станеться. Буде підтримка міжнародних інституцій, Міжнародного валютного фонду", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що в разі продовження співпраці з МВФ Україна протягом пів місяця отримає перший "швидкий транш" у розмірі до двох мільярдів доларів і ці кошти одразу надійдуть до державного бюджету.

"Щодо Міжнародного валютного фонду, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до восьми мільярдів доларів. Разом зі Світовим банком, з ЄБРР можемо одержати щонайменше 10 мільярдів доларів США", – сказав Зеленський.

Згідно з даними видання "Букви", проєкт передбачає:

– Закон набуде чинності з 1 липня 2021 року;

– Упродовж перших двох років землю зможуть купувати лише фізичні особи – громадяни України (не більше ніж 100 гектарів у одні руки);

– У наступні два роки землю зможуть купувати українські юридичні особи (не більше ніж 10 000 гектарів в одні руки);

– Земель сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продавати не будуть (принаймні упродовж перших двох років);

– Продаж іноземцям – після референдуму.

Згідно з даними видання, зустріч зі Зеленським проігнорувала група Ігоря Коломойського. Депутати Коломойського не згодні з наміром передбачити на законодавчому рівні заборону денаціоналізації "Приватбанку".

“Група Коломойського не прийшла, скандалу не було. Навіть Олександр Ткаченко не прийшов, не кажучи вже про Дубінського. Єдине питання про закон про регулювання діяльності банків поставив Сергій Швець”, – розповів один із депутатів.

Загалом на засіданні було майже 150 депутатів. Збори пропустили депутати, котрим довелося би їхати із регіонів.

Свідки стверджують, що депутати водночас розкритикували пропоновану версію секвестру бюджету: в такому вигляді, як його подав Кабмін, проєкт не влаштовує депутатів.