У начальника поліції Києва виявили коронавірус.

У начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Андрія Крищенка діагностували COVID-2019.

Зі сторінки Андрія Крищенка у Facebook

Про це повідомив заступник міністра Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Діагноз COVID-19 сьогодні встановлений заступнику голови Національної поліції України – начальнику поліції Києва Андрію Крищенку. Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", – поінформував соратник Авакова.

Андрій Крищенко підхопив коронавірусну інфекцію в Україні: він не виїжджав закордон.

Поліціянти встановили коло осіб, котрі контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усіх поінформовано про потенційний ризик захворювання; вони перебувають на самоізоляції.

"Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані", – запевнив Геращенко.

Наразі позитивний діагноз на COVID-2019 підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта.

У п'ятницю вранці міський голова Києва Віталій Кличко повідомив: у столиці зафіксовано вже 55 випадків захворювання COVID-19.