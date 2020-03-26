Аваков і Венедіктова домовились пришвидшити справу проти одеського активіста.

 

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прийняла в своєму офісі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та очільників Національної поліції України. Керівники "силових" відомств обговорили продовження розслідування "справи Шеремета", а також кримінальну справу, заведену за фактом убивства одеським активістом Сергієм Стерненком злочинця під час відбиття нападу при самообороні.

 

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

 

 

"Передусім органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій у низці резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо вбивства Івана Кузнецова. Також мова йшла про необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за фактом вбивства Павла Шеремета", – ідеться у повідомленні.

 

"Ми визначили строки проведення слідчих дій, координуємо роботу і спільно маємо забезпечити об’єктивне розслідування усіх обставин вчинення цих злочинів та скерувати справи до суду", – прокоментувала Венедіктова.

 

Іван Кузнецов – учасник нападу на одеського активіста Сергія Стерненка у травні 2018 року. Під час нападу Кузнецов отримав смертельне поранення ножем і помер, не дочекавшись карети "швидкої допомоги".

 

На той момент Стерненко пережив уже три замахи на своє життя. Він вважає, що зацікавленою стороною у нападах є сама поліція.

 

Адвокати Сергія наголошують на тому, що дії підзахисного цілковито відповідали статті "необхідна оборона".

 

Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook, що вважає новину з Офісу Генпрокурора ознакою політичного замовлення.

 

 

"Аваков зустрівся з Венедіктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням, що треба розслідувати негайно «вбивство» мого нападника. При тому, що справи щодо нападів на мене взагалі не в поліції, а в СБУ", – обурився одеський активіст.

 

Стерненко цікавиться у Венедіктової: "Усіх тітушків, які за гроші на замовлення йдуть вбивати інших, будете захищати? Чи тільки тих, за яких Аваков попросить? А замовників нападів захистите?"

 

"Прямий політичний тиск. Верховенством права тут і не пахне", – резюмував він.

 

26.03.2020

До теми

«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20 | | Штука
Спекотні екстремуми загрожують 1,2 млрд людей
Глобальне потепління робить потенційно небезпечні спекотні дні частішими – навіть у Європі.
26.03.20 | | Наука
Кадрування притчами
   Маріанна Челецька
У доробку сценариста Ґверри – майже сотня кіноісторій, які стали надбанням нового італійського кінематографа, однак головний сценарій, що розповідає про долю людства, став жертвою тоталітарного режиму радянської системи у 70-х роках ХХ ст.
26.03.20 | | Штука
Джимі Гендрікс. Геній електрогітари і батько гардроку
Ілько ЛЕМКО
До 50-річчя виходу у світ альбому «Band Of Gypsys»
25.03.20 | | Минуле
Упередженість видно в мозку
Альфа-хвилі у мозковій діяльності видають когнітивне спотворення під час ухвалення рішень.
25.03.20 | | Наука
Після коронАвірусу
Михайло САВЧИН
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
24.03.20 | | Україна
ЗЕкономимо на культурі
Андрій ЛЮБКА
Українська культура повертається в свій найприродніший стан – катакомбний, стан хронічного недофінансування і без надії таки сподівання: у цьому стані вона – як риба у воді.
24.03.20 | | Дискурси
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця. 
24.03.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.