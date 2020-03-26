Аваков і Венедіктова домовились пришвидшити справу проти одеського активіста.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прийняла в своєму офісі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та очільників Національної поліції України. Керівники "силових" відомств обговорили продовження розслідування "справи Шеремета", а також кримінальну справу, заведену за фактом убивства одеським активістом Сергієм Стерненком злочинця під час відбиття нападу при самообороні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

"Передусім органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій у низці резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо вбивства Івана Кузнецова. Також мова йшла про необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за фактом вбивства Павла Шеремета", – ідеться у повідомленні.

"Ми визначили строки проведення слідчих дій, координуємо роботу і спільно маємо забезпечити об’єктивне розслідування усіх обставин вчинення цих злочинів та скерувати справи до суду", – прокоментувала Венедіктова.

Іван Кузнецов – учасник нападу на одеського активіста Сергія Стерненка у травні 2018 року. Під час нападу Кузнецов отримав смертельне поранення ножем і помер, не дочекавшись карети "швидкої допомоги".

На той момент Стерненко пережив уже три замахи на своє життя. Він вважає, що зацікавленою стороною у нападах є сама поліція.

Адвокати Сергія наголошують на тому, що дії підзахисного цілковито відповідали статті "необхідна оборона".

Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook, що вважає новину з Офісу Генпрокурора ознакою політичного замовлення.

"Аваков зустрівся з Венедіктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням, що треба розслідувати негайно «вбивство» мого нападника. При тому, що справи щодо нападів на мене взагалі не в поліції, а в СБУ", – обурився одеський активіст.

Стерненко цікавиться у Венедіктової: "Усіх тітушків, які за гроші на замовлення йдуть вбивати інших, будете захищати? Чи тільки тих, за яких Аваков попросить? А замовників нападів захистите?"

"Прямий політичний тиск. Верховенством права тут і не пахне", – резюмував він.