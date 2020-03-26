В Україні зареєстровано 156 пацієнтів із коронавірусом.

Станом на 10:00 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків захворювання на COVID-2019. Число загиблих зросло до п'яти.

Про це йдеться у звіті, підготованому Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.

За добу число пацієнтів зросло на третину – на 43 нові випадки. У лідери за темпами поширення коронавірусу вийшли Івано-Франківщина і Тернопільщина.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

Київ — 34 випадки;

Київська область — 24 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 42 випадки (1 летальний);

Черкаська область — 2 випадки.