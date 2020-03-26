В Україні зареєстровано 156 пацієнтів із коронавірусом.

Станом на 10:00 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків захворювання на COVID-2019. Число загиблих зросло до п'яти.
Про це йдеться у звіті, підготованому Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.
За добу число пацієнтів зросло на третину – на 43 нові випадки. У лідери за темпами поширення коронавірусу вийшли Івано-Франківщина і Тернопільщина.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1 випадок;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Запорізька область — 7 випадків;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
Київ — 34 випадки;
Київська область — 24 випадки;
Львівська область — 2 випадки;
Луганська область — 1;
Одеська область — 4;
Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
Херсонська область — 1 випадок;
Чернівецька область — 42 випадки (1 летальний);
Черкаська область — 2 випадки.
26.03.2020