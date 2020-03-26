Сенат США схвалив двотрильйонну «коронавірусну допомогу» американській економіці.

Інформація про міжпартійне узгодження пакету допомоги викликала рекордне зростання індексу Dow Jones.

Сенат США в ніч на четвер, 26 березня, одноголосно схвалив пакет екстреної допомоги американській економіці від наслідків пандемії коронавірусу. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Пакет передбачає безпрецедентні за своїми обсягами грошові вливання у вітчизняну економіку – на суму два трильйони доларів США. За нього проголосувало 96 сенаторів, проти – жоден. «Це момент гордості для Сенату», – заявив лідер республіканської більшості у верхній палаті Конґресу Мітч Макконнелл (Mitch McConnell).

Пакет, серед іншого, передбачає виплату допомоги з безробіття, велику кредитну програму для підтримки бізнесу та збільшення фінансування лікарень. Його називають наймасштабнішим разовим вливанням в економіку США в післявоєнній історії країни.

Пакет ще повинен пройти через Палату представників. Голосування там з цього питання заплановане на п’ятницю, 27 березня. Аби документ набув чинності, його також повинен підписати американський президент. Дональд Трамп ще в середу, 26 березня, пообіцяв на зустрічі з журналістами: «Я підпишу це негайно».

Інформація про те, що республіканці і демократи узгодили пакет, викликала 24 березня безпрецедентне зростання індексу Dow Jones на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він виріс на 2112,98 пункту (11,36%), закріпившись на позначці 20704,91 пункта. У відсотковому відношенні це було найвище зростання з 1933 року.