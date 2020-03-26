Сенат США схвалив двотрильйонну «коронавірусну допомогу» американській економіці.

Інформація про міжпартійне узгодження пакету допомоги викликала рекордне зростання індексу Dow Jones.

 

 

Сенат США в ніч на четвер, 26 березня, одноголосно схвалив пакет екстреної допомоги американській економіці від наслідків пандемії коронавірусу. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

 

Пакет передбачає безпрецедентні за своїми обсягами грошові вливання у вітчизняну економіку – на суму два трильйони доларів США. За нього проголосувало 96 сенаторів, проти – жоден. «Це момент гордості для Сенату», – заявив лідер республіканської більшості у верхній палаті Конґресу Мітч Макконнелл (Mitch McConnell).

 

Пакет, серед іншого, передбачає виплату допомоги з безробіття, велику кредитну програму для підтримки бізнесу та збільшення фінансування лікарень. Його називають наймасштабнішим разовим вливанням в економіку США в післявоєнній історії країни.

 

Пакет ще повинен пройти через Палату представників. Голосування там з цього питання заплановане на п’ятницю, 27 березня. Аби документ набув чинності, його також повинен підписати американський президент. Дональд Трамп ще в середу, 26 березня, пообіцяв на зустрічі з журналістами: «Я підпишу це негайно».

 

Інформація про те, що республіканці і демократи узгодили пакет, викликала 24 березня безпрецедентне зростання індексу Dow Jones на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він виріс на 2112,98 пункту (11,36%), закріпившись на позначці 20704,91 пункта. У відсотковому відношенні це було найвище зростання з 1933 року.

26.03.2020

До теми

Упередженість видно в мозку
Альфа-хвилі у мозковій діяльності видають когнітивне спотворення під час ухвалення рішень.
25.03.20 | | Наука
Після коронАвірусу
Михайло САВЧИН
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
24.03.20 | | Україна
ЗЕкономимо на культурі
Андрій ЛЮБКА
Українська культура повертається в свій найприродніший стан – катакомбний, стан хронічного недофінансування і без надії таки сподівання: у цьому стані вона – як риба у воді.
24.03.20 | | Дискурси
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця. 
24.03.20 | | Наука
Турбовірусний режим
Юрко ТИМЧУК
Пандемія – оптимальний час для того, аби визначити особин, в яких основна частина мозку розташована в куприковій кістці. Огляд подій тижня в Україні.
24.03.20 | | Україна
Оголосіть політичний карантин в Україні!
кир. Святослав
Не піддавайтеся спокусі при помочі карантинних заходів ухвалювати – в момент страждання людей – рішення, які потребують суспільної дискусії, які можуть створити соціальну напругу.
23.03.20 | | Україна
Із острова украденої весни…
о. Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Настільки рівними ми ще не були. І настільки позбавленими весни… І куди утікати нині? Ми глобально взаємозалежні і взаємозаразні
23.03.20 | | Дискурси
Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів
Ігор МАРТИНІВ
Одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові. Її вдалося зняти не лише з висоти, а й усередині. Нове відео Z з циклу "Пам'ятки Галичини".
23.03.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.