Уряд зареєстрував у ВР оновлений проєкт для "Приватбанку" і Коломойського.

 

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Проєкт встановлює перепони для наживи Ігоря Коломойського на "Приватбанку". Ухвалення закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.

 

 

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

 

Цей законопроєкт називають "антиколомойським": він важливий для протистояння з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

 

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

 

При цім визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

 

У пояснювальній записці до проєкту закону повідомляється, що документ містить три блоки змін до законодавчих актів:

 

1. Удосконалення регулювання діяльності банків, через надання Національному банку необхідних інструментів впливу.  

У документі пояснюється, що це "підвищить спроможність регулятора адекватно реагувати у випадках порушення законодавства в процесі набуття або збільшення істотної участі у банку" та "забезпечить недопущення до управління банками недобросовісних або фінансово неспроможних осіб".

 

2. Встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду гарантування вкладів фізосіб про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання тощо.

 

3. Удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки, розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

 

Українському урядові для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: ухвалення закону про ринок землі і проєкт закону про екс-власників збанкрутілих банків.

 

Раніше масові медії повідомляли, що фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам у кінці минулого тижня узгодили з МВФ, а 23 березня документ затвердив Кабмін.

 

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