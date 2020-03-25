Вуханську пневмонію підхопило троє нардепів.

Народний депутат Сергій Рудик (позафракційний) здав позитивний тест на Covid-2019.

Сергій Рудик із дружиною

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Гриб в інтерв'ю "4-му каналу".

"Мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Про це мені повідомила його лікар", – повідомила пані Гриб.

Депутатка уточнила, що у сесійній залі Верховної Ради Рудик сидить перед нею. Особисто ж вони спілкувалася 17 березня. Наразі Гриб перебуває на самоізоляції.

Кілька днів тому Сергій Рудик записав відеоролик через платформу Facebook, у котрому заявив, що тривожиться через вірогідність поширення COVID-2019 з огляду на недуг колег, і сказав, що вірус "не вибирає: депутат ти, чи не депутат".

Рудик повідомив, що сидить у Верховній Раді неподалік від народного депутата Сергія Шахова, в котрого вже підтвердили коронавірусну хворобу, й Анатолія Вельможного, котрий переживає симптоматику, подібну до коронавірусу, й чекає на результат тестування (Шахов і Вельможний входять до депутатського групи "Довіра").

Окрім того, коронавірус виявлено в народного депутата Руслана Горбенка ("Слуга народу").