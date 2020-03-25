Вуханську пневмонію підхопило троє нардепів.

 

Народний депутат Сергій Рудик (позафракційний) здав позитивний тест на Covid-2019. 

 

Сергій Рудик із дружиною

 

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Гриб в інтерв'ю "4-му каналу".

 

"Мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Про це мені повідомила його лікар", – повідомила пані Гриб.

 

Депутатка уточнила, що у сесійній залі Верховної Ради Рудик сидить перед нею. Особисто ж вони спілкувалася 17 березня. Наразі Гриб перебуває на самоізоляції.

 

Кілька днів тому Сергій Рудик записав відеоролик через платформу Facebook, у котрому заявив, що тривожиться через вірогідність поширення COVID-2019 з огляду на недуг колег, і сказав, що вірус "не вибирає: депутат ти, чи не депутат".

 

Рудик повідомив, що сидить у Верховній Раді неподалік від народного депутата Сергія Шахова, в котрого вже підтвердили коронавірусну хворобу, й Анатолія Вельможного, котрий переживає симптоматику, подібну до коронавірусу, й чекає на результат тестування (Шахов і Вельможний входять до депутатського групи "Довіра").

 

Окрім того, коронавірус виявлено в народного депутата Руслана Горбенка ("Слуга народу").

 

25.03.2020

До теми

Після коронАвірусу
Михайло САВЧИН
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
24.03.20 | | Україна
ЗЕкономимо на культурі
Андрій ЛЮБКА
Українська культура повертається в свій найприродніший стан – катакомбний, стан хронічного недофінансування і без надії таки сподівання: у цьому стані вона – як риба у воді.
24.03.20 | | Дискурси
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця. 
24.03.20 | | Наука
Із острова украденої весни…
о. Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Настільки рівними ми ще не були. І настільки позбавленими весни… І куди утікати нині? Ми глобально взаємозалежні і взаємозаразні
23.03.20 | | Дискурси
Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів
Ігор МАРТИНІВ
Одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові. Її вдалося зняти не лише з висоти, а й усередині. Нове відео Z з циклу "Пам'ятки Галичини".
23.03.20 | | Галичина
На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20 | | Штука
Коронація Галичини 2020
Юрко Кох
На що чекаємо, пані й панове? Настає "коронний" шанс для наших рідних "вишуканих" львівських бидляків навіки припинити плювати на рідну Галицьку Землю
22.03.20 | | Дискурси
Келих кінопросекко
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Фільми, серіали, мультфільми, кліпи, інсталяції та інші відеовитребеньки вимогливих і вибагливих візуалістів – тепер відкритий простір для одночасного і всеохопного погляду змушеного до ізоляції користувача інтернету.
22.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.