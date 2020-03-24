Улюблену лабораторію Зеленського підозрюють у замовчуванні коронавірусу.

Слідчі запросили співробітників одного зі столичних приватних медичних центрів для надання пояснень з приводу можливого приховування лабораторією позитивних результатів тестів на коронавірус.

Про це повідомляє аґенція УНІАН, покликаючись на речницю прокуратури Києва Надію Максимець.

"Щодо позитивного тесту одного з пацієнтів, то зараз тривають слідчі дії. Щодо інформації про нові випадки приховування позитивних тестів, про що була інформація у ЗМІ, то зараз вирішується питання про долучення цієї інформації до справи. Службові особи цієї клініки були запрошені повісткою до слідчого для надання пояснень. Окрім того, слідчі понаправляли запити і до самої клініки, і до Міністерства охорони здоров’я щодо обставин отримання інформації стосовно позитивних тестів" – сказала Максимець.

Водночас, у медцентрі Eurolab – а в медіях пліткують саме про цю компанію – заявили кореспонденту УНІАН, що вони не коментують інформації про приховування даних. "Ми нічого не приховуємо. Це політика і неправда", – сказала співробітниця колцентру.

20 березня прокуратура Києва ініціювала проведення досудового розслідування стосовно службових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи про пацієнта, хворого на коронавірус.

Згідно з інформацією, оприлюдненою сайтом obozrevatel, Eurolab приховала дані щонайменше чотирьох пацієнтів від Центру громадського здоров'я МОЗ. Клієнти заразилися під час вакацій на курорті Куршавель.

Під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський під тиском свого конкурента Петра Порошенка згодився здати аналізи на вживання алкоголю та наркотиків – і здав їх у приватній клініці Eurolab, котрою керує його кумпель Андрій Пальчевський.