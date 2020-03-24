Поліція відкрила справу проти чиновника, що заявив про корупцію в МОЗі.

 

Керівника державного підприємства "Медичні закупівлі України" (підпорядковане Міністерству охорони здоров'я) Арсена Жумаділова викликали на допит до Національної поліції у кримінальному провадженні, відкритому за 191 статтею Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

 

 

Напередодні Жумаділов публічно оголосив про те, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець зацікавлений мати власну довірену особу на тендерах у МОЗі, а також звинуватив його у зриві низки важливих тендерів. Пан Арсен пов'язує виклик на допит саме зі своїми викривальними заявами.

 

Як написав Жумаділов у facebook, наразі його кличуть до поліції як свідка. Втім, він передбачає, що справу обернуть у такий спосіб, аби звільнити його з посади. 

 

"Чи я правильно розумію, що в п'ятницю ви, Іллє Миколайовичу, звернулись до представників Національної поліції із проханням про порушення проти мене кримінальної справи? Чи я правильно розумію, що замість приділення часу розблокуванню рішень МОЗу, які потрібні для запуску централізованих закупівель медичних препаратів, ви витратили цей час на придумування підстав для кримінального переслідування? Чи я правильно розумію, що в той час, коли більшість країн перебуває в режимі карантину і мало не б'ється за необхідне обладнання та ліки, ви вважаєте за допустиме витрачати час та ресурси на переслідування нелояльного керівника ДП, який посмів не взяти на роботу вашого протеже?" – обурюється Жумаділов, звертаючись до Ємця.

 

Арсен Жумаділов повідомив, що кримінальне провадження датоване 21 березня. У попередньому дописі у Facebook він розповідав, що 20 березня – тобто за день до появи справи – мав бесіду з Іллею Ємцем при МОЗі: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", – сказали ви мені в подвір'ї МОЗу в минулу п'ятницю", – переповів очільник державного підприємства.

 

 

Жумаділов стверджує, що написав на Ємця заяву до Державного бюро розслідувань.

 

"Я звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення в ДБР за відповідною підслідністю. Закупівлі вже третій тиждень блокуються МОЗом, бо має бути "політична воля керівництва". Ви її прив'язали до призначення свого протеже. Вам тепер нести за це відповідальність", – обурився Жумаділов.

 

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