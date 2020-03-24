Коронавірус підтверджено вже у двох депутатів.

У народного депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка підтвердився діагноз – коронавірусна хвороба. Наразі він перебуває в Олександрівській лікарні у Києві з лівостороннім запаленням легень.

Про це повідомила народний депутат Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

З її слів, перші симптоми у колеги проявилися лише 19 березня. "Коло близьких контактів зараз з'ясовує апарат Верховної Ради. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, до якого входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався", – поінформувала Кравчук.

Напередодні Руслан Горбенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що він дійсно перебуває в Олександрівській лікарні. На той момент він здав два тести для виявлення коронавірусу – один дав неґативний результат, а інший був позитивним – і відтак чекав на результати й третього тесту.

"У середу минулого тижня ввечері піднялася температура, у четвер був кашель, потім полегшало, у суботу я приїхав до лікарні, наполіг на рентгені, бо при прослуховуванні все начебто було добре, – виявили лівостороннє запалення легенів", – повідомив Горбенко.

Зі слів нардепа, він не виїжджав за кордон уже кілька місяців, а в парламенті не спілкувався із іншим народним депутатом, що зліг із коронавірусом, Сергієм Шаховим. "В комітетах не був. На засіданні у вівторок (17 березня, – Z) був, але в масці", – розповів він.

Народний депутат Сергій Шахов підхопив коронавірус під час вакацій у Австрії. Долає пневмонію в лікарні.