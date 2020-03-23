Українська Вікіпедія перетнула межу в один мільйон статей.

У понеділок українська Вікіпедія перетнула позначку в мільйон статей. Ювілейною, мільйонною, публікацією стала сторінка про американську співачку Одетту.

Станом на 17:15 23 березня в українській Вікіпедії є вже 1 000 361 стаття. За цим показником вона перебуває на 17-му місці серед усіх мовних розділів, на 11-му місці – серед європейських вікіпедій та на 3-му – серед онлайн-енциклопедій слов'янськими мовами.

"За 16 років Вікіпедія стала найбільшою онлайн-енциклопедією українською мовою, яка коли-небудь існувала, – ідеться у публікації на Facebook-сторінці української Wiki. – Дякуємо усім, хто долучився до її наповнення, – волонтерам, що невтомно створюють та покращують статті, працюють з ботами, віднаходять та виправляють помилки в коді, тим, хто популяризує вільні знання та вболіває за розбудову українського інформаційного простору".