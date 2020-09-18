Англійська Вікіпедія почала писати Kyiv замість Kiev.

Англомовна версія Вікіпедії змінила написання назви української столиці, перейменувавши базову статтю із Kiev на Kyiv.

Про це інформує сторінка "Української Вікіпедії" у facebook.

"Ми ще не до кінця в це повірили і чекаємо, чи раптом не скажуть, що це розіграш, але… на дев'ятнадцятому році існування статті, після багатьох ̶п̶о̶л̶е̶г̶л̶и̶х̶ заблокованих користувачів і п'ятнадцяти архівних сторінок обговорення назви, тринадцятою спробою статтю Kiev в англомовній Вікіпедії було перейменовано на Kyiv", – коментують автори української Wiki.

Водночас вони додають: причиною зміни написання стала не зміна настроїв редакторів, але зростання вживання назви "Kyiv" в англомовній літературі.

"Це означає не те, що вікіпедисти раптом здалися чи подобрішали (або з'їхали з глузду, якщо ви не підтримуєте таке рішення). Це означає, що вжиток слова Kyiv в англомовних джерелах нарешті визнано переважним", – прокоментували в українській редакції.

Стаття про Київ з'явилася в англомовному розділі Вікіпедії у лютому 2002 року, нагадує організація "Вікімедіа Україна".

"Багаторічні обговорення та пропозиції перейменувати статтю не давали результату, оскільки більшість авторитетних англомовних джерел використовували варіант «Kiev». Вікіпедія намагається відображати варіант, котрий найбільше поширений у джерелах. Однак за останні роки усе більше офіційних ресурсів, поважних ЗМІ та інших авторитетних джерел переходять на форму «Kyiv». Тому 17 вересня після тривалого обговорення спільнота англійської Вікіпедії вирішила, що настав час зафіксувати нову норму та перейменувати статтю", – зазначили в "Вікімедіа".

Упродовж кількох минулих років велика кількість урядових та міжнародних організацій, медії, аеропорти почали вживати форму "Kyiv". На це ж була спрямована й кампанія "KyivNotKiev", яку започаткувало Міністерство закордонних справ України. Відтак на український варіант іменування столиці перейшли низка авторитетних англомовних ЗМІ, федеральний уряд США, десятки міжнародних аеропортів та інші структури.

В останньому обговоренні на Wiki-платформі, що передувало перейменуванню, взяло участь близько сотні активних волонтерів-дописувачів англомовного розділу. Більшість аргументовано висловилися за зміну назви статті.

Крок "Вікіпедії" привітав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці «Kiev» у всесвітній мережі", – зрадів Кулеба.