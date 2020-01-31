Уперше не Україна і не Шевченко: Стаття про Зеленського очолила рейтинґ переглядів Вікіпедії.

 

Щорічний рейтинґ найпопулярніших статей україномовної "Вікіпедії" вперше в історії очолили публікації ані про Україну, ані про Тараса Шевченка: найпопулярнішою сторінкою за підсумками 2019 року виявилася стаття про теперішнього Президента. Згідно з даними адміністраторів української онлайн-енциклопедії, публікація "Зеленський Володимир Олександрович" отримала 82,6 млн. переглядів минулого року.

 

 

Дотепер найбільш відвідуваними сторінками "Вікіпедії" були статті про Україну й Тараса Шевченка, котрі почергового займали перші місця в рейтинґах у попередніх щорічників. За підсумками ж 2019 року публікація "Україна" (79,6 млн) виявилася другою, а сторінка "Шевченко Тарас Григорович" – лише п'ятою (62,8 млн).

 

Третя за кількістю переглядів стаття в українській Wiki – "Перехід церковних громад до ПЦУ" (75 млн).

 

Відтак, в українській "Вікіпедії" щораз сильніше зміцнюється тренд на читання публікацій, актуалізованих поточними подіями, а не "статичних" (чи пак "рефератних" – адже велику частину трафіку забезпечують українські школярі та студенти).

 

Четверта й шоста сходинка – теж є даниною торішнім політичним баталіям (як і стаття про Зеленського): публікація "Вибори Президента України" має 64,2 млн переглядів, а "Порошенко Петро Олексійович" – 39,4 млн.

 

До top-10 також увійшли "Київ" (37,8 млн), "Друга світова війна" (37,5 млн), "Чорнобильська катастрофа" (35,2 млн) і "Франко Іван Якович" (33,4 млн).

 

Чорнобильська трагедія вперше виявилася серед переліку найбільш відвідуваних публікацій – на що очевидно вплинув популярний серіал. Стаття про Чорнобиль в англомовній "Вікіпедії" – п'ята за підсумками року.

 

"Три статті, що ввійшли до першої десятки торік, раніше не були навіть у топ-50: вже знайома нам стаття «Перехід церковних громад до ПЦУ», стаття про Володимира Зеленського та «Чорнобильська катастрофа». З найпопулярніших 50 статей 2018 року найбільше позицій втратила стаття про воєнний стан: кількість відвідувань скоротилась у 20 разів, і у 2019 вона не увійшла навіть до тисячі найбільш популярних статей", – коментують в організації Wikimedia Україна.

 

  

Зеленський і ПЦУ потисли в рейтинґу звиклих лідерів

 

Найпопулярніші WIki-постаті 2019 року – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Яніна Соколова, Ігор Смешко, Олексій Гончарук, Руслан Рябошапка, Ліна Костенко, Андрій Пальчевський, Іван Баканов.

 

"Завдяки виборам і зміні влади до топ-10 потрапили дві персони, про яких у Вікіпедії до цього року статей навіть не існувало: Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем’єр-міністр Олексій Гончарук", – прокоментували в Wikimedia.

 

Найпопулярніші історичні постаті – Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Ярослав Мудрий, Михайло Грушевський, Григорій Сковорода, Василь Стус та Іван Мазепа.

 

31.01.2020

До теми

Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20 | | Штука
«Відвернутися від Просвітництва»
Ральф Гертвіґ, директор Інституту досліджень освіти імені Макса Планка, критикує наджинг як спробу змінити поведінку людину з допомогою психологічних трюків.
30.01.20 | | Наука
Не боятися сміятися
Наталя Терамае
Неполіткоректна сатира стібеться не тільки з ворога, вона висміює нейтральних гравців театру воєнних дій. І головне – вона жартує про саму українську армію. Але не тільки це. «Наші котики» стібуться із самого жанру «комедія».
29.01.20 | | Штука
Карова дама
Наталія Кобринська
22 січня минуло сто років як відійшла з цього світу Наталя Кобринська. В пам'ять про письменницю і феміністку пропонуємо коротке її оповідання.
29.01.20 | | Минуле
До Моцарта на уродини
Марта Кузій-Андрущак
Знаменита увертюра до опери «Чарівна Флейта» – це фактично гімн масонству, як зрештою і ціла опера, яка є заповітом Моцарта людству: любіть людей та дивуйтеся життю, незважаючи на перешкоди, бо хто борець, той здобуває світ! 
28.01.20 | | Штука
Мораль: як її рахувати?
Класичну моральну дилему вирішують по-різному – залежно від країни.
28.01.20 | | Наука
XXI сторіччя
Хосе Марія Карраскаль
Панорама, яку представляє нам планета на початку другого десятиріччя XXI сторіччя, є попросту гнітючою. Що сталося? Що ми зробили зле?
28.01.20 | | Дискурси
Яка держава – така й Боржава
Андрій ЛЮБКА
За цифрами й розрахунками, схемами, звітами й експертними висновками варто підвести очі нагору й глянути на витончену лінію гір
28.01.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.