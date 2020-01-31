Уперше не Україна і не Шевченко: Стаття про Зеленського очолила рейтинґ переглядів Вікіпедії.

Щорічний рейтинґ найпопулярніших статей україномовної "Вікіпедії" вперше в історії очолили публікації ані про Україну, ані про Тараса Шевченка: найпопулярнішою сторінкою за підсумками 2019 року виявилася стаття про теперішнього Президента. Згідно з даними адміністраторів української онлайн-енциклопедії, публікація "Зеленський Володимир Олександрович" отримала 82,6 млн. переглядів минулого року.

Дотепер найбільш відвідуваними сторінками "Вікіпедії" були статті про Україну й Тараса Шевченка, котрі почергового займали перші місця в рейтинґах у попередніх щорічників. За підсумками ж 2019 року публікація "Україна" (79,6 млн) виявилася другою, а сторінка "Шевченко Тарас Григорович" – лише п'ятою (62,8 млн).

Третя за кількістю переглядів стаття в українській Wiki – "Перехід церковних громад до ПЦУ" (75 млн).

Відтак, в українській "Вікіпедії" щораз сильніше зміцнюється тренд на читання публікацій, актуалізованих поточними подіями, а не "статичних" (чи пак "рефератних" – адже велику частину трафіку забезпечують українські школярі та студенти).

Четверта й шоста сходинка – теж є даниною торішнім політичним баталіям (як і стаття про Зеленського): публікація "Вибори Президента України" має 64,2 млн переглядів, а "Порошенко Петро Олексійович" – 39,4 млн.

До top-10 також увійшли "Київ" (37,8 млн), "Друга світова війна" (37,5 млн), "Чорнобильська катастрофа" (35,2 млн) і "Франко Іван Якович" (33,4 млн).

Чорнобильська трагедія вперше виявилася серед переліку найбільш відвідуваних публікацій – на що очевидно вплинув популярний серіал. Стаття про Чорнобиль в англомовній "Вікіпедії" – п'ята за підсумками року.

"Три статті, що ввійшли до першої десятки торік, раніше не були навіть у топ-50: вже знайома нам стаття «Перехід церковних громад до ПЦУ», стаття про Володимира Зеленського та «Чорнобильська катастрофа». З найпопулярніших 50 статей 2018 року найбільше позицій втратила стаття про воєнний стан: кількість відвідувань скоротилась у 20 разів, і у 2019 вона не увійшла навіть до тисячі найбільш популярних статей", – коментують в організації Wikimedia Україна.

Зеленський і ПЦУ потисли в рейтинґу звиклих лідерів

Найпопулярніші WIki-постаті 2019 року – Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Яніна Соколова, Ігор Смешко, Олексій Гончарук, Руслан Рябошапка, Ліна Костенко, Андрій Пальчевський, Іван Баканов.

"Завдяки виборам і зміні влади до топ-10 потрапили дві персони, про яких у Вікіпедії до цього року статей навіть не існувало: Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем’єр-міністр Олексій Гончарук", – прокоментували в Wikimedia.

Найпопулярніші історичні постаті – Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Ярослав Мудрий, Михайло Грушевський, Григорій Сковорода, Василь Стус та Іван Мазепа.