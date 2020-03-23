Україна отримала скількись тестів від Китаю.

У Центр громадського здоровʼя надійшло 50 тисяч тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та 150 тисяч експрес-тестів на коронавірус, доставлених напередодні військовим літаком з Китаю.

Про це виданню "Бабель" розповів в. о. ЦГЗ Ігор Кузін.

З його слів, отримані експрес-тести вже сьогодні розподілять по областях країни. Регіони отримають тести пропорційно до кількості мешканців.

"Вони розподіляються пропорційно в усі області. В середньому на кожну область буде від 18 до 50 наборів ПЛР. Один набір розрахований на 100 реакцій, одного набору вистачає щонайменше на 70 людей", – пояснив сказав Кузін.

Офіс Президента України за фактом прийому тестів повідомив про інакші цифри. Так, Банкова відзвітувалася, що військовий борт привіз в Україну два види тестів: 250 тисяч тестів для експрес-діагностики і скількись-там для ПЛР (точної кількості не розголошують).

Водночас, видання "Українська правда" пише: офіційний Київ отримав усе ж таки не 50 тисяч тест-систем, а ту кількість обладнання, котрої вистачить для проведення 50 тисяч тестів.

"В Україну надійшла 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Цього вистачить на 50 000 досліджень", – повідомили журналістам "УП" у тому-таки Центрі громадського здоров'я.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому зверненні пообіцяв Україні геть інакшу кількість тестів – 10 мільйонів!

Тест-системи ПЛР зараз є найточнішими для виявлення зараження коронавірусом. Однієї системи вистачає приблизно на 70 осіб.

Експрес-тести – менш точні і реаґують на антитіла, а отже, не можуть ідентифікувати недуг на початковій фазі.