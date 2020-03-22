Порошенко закликав відмовитися від внутрішньої боротьби.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запропонував українським політичним силам відмовитися від внутрішньої боротьби з метою протистояння пандемії коронавірусу та подолання кризи в економіці.

Про це йдеться у зверненні Порошенка, поширеному на сайті "ЄС".

"«Європейська Солідарність» – за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. За те, щоби політики всі свої битви відклали на потім, коли здолаємо вірус", – заявив Порошенко.

При тім він закликав владу не продукувати рішень, котрі можуть спричинити внутрішній конфлікт.

"Є зустрічна вимога до влади – утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають поляризацію та напругу у суспільстві, розколюють його. На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого намічене на 25 березня", – застеріг він.

Порошенко нагадав, що його партія підтримала ідею з позачерговим засіданням Верховної Ради і підтримала ініціативи уряду щодо боротьби з коронавірусом.

Водночас він закликав пильнувати й економіку.

"Надзвичайний стан – це комендантська година, цензура, продовольчі картки – навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо. А влади у цього Президента і так вдосталь – набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", – заявив Порошенко.

Експрезидент наголосив на тому, що Україна конечно потребує налагодити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Головна вимога фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя. Ще восени минулого року Україна могла б отримати підтримку і не допустити падіння економіки… Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення «Приватбанку» його колишнім власникам... Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі – і дефолт Україні", – закликав Порошенко.