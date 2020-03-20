Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у трьох реґіонах.

Кабінет Міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та місті Києві.

Таке рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні у п’ятницю, повідомила пресслужба уряду.

Головам державних адміністрацій доручили забезпечити координацію належних заходів.

“Рішення прийняте для убезпечення населення від коронавірусної інфекції. Уряд докладає максимум зусиль, щоб не допустити масових випадків зараження. При цьому здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб лікарні були готові на реагування випадків коронавірусної інфекції, лікарі та медичний персонал мали необхідні засоби індивідуального захисту та обладнання”, – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду додав, що одним із найдієвіших засобів боротьби є самоізоляція, і закликав дотримуватися правил карантину.

Раніше уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях.