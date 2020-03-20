Наступний саміт G7 пройде в режимі відеоконференції через коронавірус.

Таким же чином відбуватимуться найближчим часом і білатеральні перемовини глав держав.

 

 

У зв'язку з пандемією коронавірусу президент США Дональд Трамп скасував запланований на червень саміт лідерів «Великої сімки» в резиденції Кемп-Девід. Розмова лідерів G7 відбудеться у форматі відеоконференції. Про це повідомив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір (Judd Deere), подає телеканал CNBC.

 

За словами речника Білого дому, рішення ухвалено на тлі того, як країни всього світу закривають кордони і запроваджують обмеження на транскордонний рух, аби стримати поширення вірусу.

 

«Для того, щоби кожна країна зосередила всі свої ресурси на боротьбі з проблемами в сфері охорони здоров'я й економіки через COVID-19, і за дорученням президента Трампа, директор Національної економічної ради і організатор з боку США саміту G7-2020 Ларрі Кадлоу (Larry Kudlow) поінформував своїх колег-організаторів про те, що саміт лідерів "Великої сімки", який повинен був пройти в червні в резиденції Кемп-Девід, тепер буде проведено в форматі відеоконференції», – процитував CNBC заяву Джада Діра.

 

Крім того, Білий дім вже сповістив інших членів G7, що для збереження тісної взаємодії президент організовує зустріч із лідерами в форматі відеоконференції також у квітні і травні.

 

Трамп планував присвятити саміт переважно економіці, залишивши без уваги такі теми, як зміна клімату. Спочатку американський лідер хотів провести саміт на одному зі своїх курортів у Флориді, але згодом передумав після критики з приводу того, що це принесе йому фінансову вигоду.

20.03.2020

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