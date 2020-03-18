Євроунія тимчасово закрила зовнішні кордони для іноземців.

Проте для британців буде зроблено виняток.

Країни Європейської Унії дійшли згоди щодо заборони на в'їзд громадян третіх країн. Про це у середу, 18 березня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель. За словами останньої, заборону запроваджують мінімум на 30 днів, вона набуває чинності негайно.

Згоди щодо перекриття кордонів лідери країн – членів ЄУ досягли під час саміту, який відбувся у вівторок, 17 березня, в режимі відеоконференції. Відеосаміт голів держав і урядів Євроунії тривав приблизно три години. Після нього президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила журналістам, що задоволена результатами перемовин. «Ми отримали повну підтримку наших намірів», – зазначила вона.

Відтак на терени країн – членів Євроунії зможуть в'їжджати тільки громадяни ЄУ і члени їхніх родин, а також громадяни Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії та особи з видом на проживання в ЄУ. «В'їзд представників третіх країн буде дозволено тільки в невідкладних випадках», – заявив голова МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer).

«При цьому на саміті було наголошено на необхідності забезпечити вільний руху вантажів і товарів через кордон», – наголосила Меркель. Окрім того, країни-члени вирішили спільно залагоджувати проблему повернення на батьківщину європейців, котрі у ці дні опинилися поза межами континенту.