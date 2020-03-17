В Україні підтверджено вже 14 випадків COVID-19, 2 з яких летальні.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, станом на 20:00 17 березня отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

 

 

Центр громадського здоров'я повідомляє, що за сьогоднішній день підтвердилася підозра інфікування коронавірусом у 44-річного чоловіка з Київщини, що повернувся з-за кордону та у шести мешканців Буковини — це дорослі люди віком 31, 18  років та троє дітей 10 років, 1 року 10 місяців, 6 місяців. Померла 33-річна жінка. Усі ці особи контактували з чоловіком, зараження якого COVID-19 було підтвержене раніше. 

 

"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків. Досліджуються не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", — ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

17.03.2020

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