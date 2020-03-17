Конституційний суд санкціонував обнулення каденцій Путіна.

Загалом судді акцептували всі путінські поправки до Конституції РФ.

Конституційний суд Росії схвалив зміст всіх поправок до Конституції, включно з обнуленням термінів президентських повноважень Володимира Путіна і передбачене для їхнього набуття чинності процедуру загальноросійського голосування. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Висновок Конституційного суду, ухвалений у закритому режимі, надіслано президенту й опубліковано на офіційному сайті КС. На розгляд справи формально знадобилося близько двох діб з моменту надходження запиту Путіна в суботу 14 березня.

Визнавши допустимим обнулення каденцій президентських повноважень, КС фактично скасував свою колишню позицію з цього питання, яка 1998 року забороняла балотуватися на третій термін Борисові Єльцину. Тепер же КС вказав, що нова поправка до Конституції, яка дозволяє Володимиру Путіну балотуватися 2024 року в президенти, містить для цього «спеціальну обмовку», яка під час прийняття Конституції 1993 року була відсутня.

Відкриваючи можливість Путіну обіймати президентське крісло вп'яте і вшосте, КС заявив, що не вважає це «порушенням заборони присвоєння влади в РФ». Оскільки «особа обирається, нехай неодноразово і поспіль», але на основі «загального рівного і прямого виборчого права». Судді закликали враховувати «конкретно-історичні чинники ухвалення відповідного рішення, в тому числі ступінь загроз для держави і суспільства, стан політичної і економічної систем» тощо. На переконання КС, обнулення термінів Путіна не загрожує демократії, оскільки в Росії «є розвинений парламентаризм, реальна багатопартійність, наявність політичної конкуренції, ефективна модель поділу влади і незалежне правосуддя».