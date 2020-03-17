Конституційний суд санкціонував обнулення каденцій Путіна.

Загалом судді акцептували всі путінські поправки до Конституції РФ.

 

 

Конституційний суд Росії схвалив зміст всіх поправок до Конституції, включно з обнуленням термінів президентських повноважень Володимира Путіна і передбачене для їхнього набуття чинності процедуру загальноросійського голосування. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Висновок Конституційного суду, ухвалений у закритому режимі, надіслано президенту й опубліковано на офіційному сайті КС. На розгляд справи формально знадобилося близько двох діб з моменту надходження запиту Путіна в суботу 14 березня.

 

Визнавши допустимим обнулення каденцій президентських повноважень, КС фактично скасував свою колишню позицію з цього питання, яка 1998 року забороняла балотуватися на третій термін Борисові Єльцину. Тепер же КС вказав, що нова поправка до Конституції, яка дозволяє Володимиру Путіну балотуватися 2024 року в президенти, містить для цього «спеціальну обмовку», яка під час прийняття Конституції 1993 року була відсутня.

 

Відкриваючи можливість Путіну обіймати президентське крісло вп'яте і вшосте, КС заявив, що не вважає це «порушенням заборони присвоєння влади в РФ». Оскільки «особа обирається, нехай неодноразово і поспіль», але на основі «загального рівного і прямого виборчого права». Судді закликали враховувати «конкретно-історичні чинники ухвалення відповідного рішення, в тому числі ступінь загроз для держави і суспільства, стан політичної і економічної систем» тощо. На переконання КС, обнулення термінів Путіна не загрожує демократії, оскільки в Росії «є розвинений парламентаризм, реальна багатопартійність, наявність політичної конкуренції, ефективна модель поділу влади і незалежне правосуддя». 

17.03.2020

До теми

Позбуваючись зайвого
Відчуття безмежності й поза-крайності простору переслідує на виставці, надто ж до того додається ембієнт, шо лунає з динаміків у галереї. Ці пейзажі, що наче виростають зі стін, виопуклюючись та вібруючи, створюють легкий шум. Шум неперебутності.
17.03.20 | | Штука
Театр – не музей!
Станіслав Мойсеєв
Чому європейський театр розвиває актуальне мистецтво? Чому там так це підтримується? Культурна спадщина – це добре, але окремо фінансово сприяють саме актуальному мистецтву, зокрема й драматургії. Наталя Ворожбит зробила третій проєкт у лондонському Royal Court – там її дуже високо цінують. А ми цього не розуміємо!
16.03.20 | | Штука
Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20 | | Наука
Столітній мудрець
Петро МІДЯНКА
Це прекрасно, що Срібна Земля має таких столітніх живих патріархів як Степан Стойко. І чим це не час патріархів?
14.03.20 | | Минуле
Моя остання територія
Юрій Андрухович
Я живу в споконвіку підозрюваній і зневажуваній частині світу. Ця частина світу називається Галичиною. Це моя територія, це я сам, але в мене немає іншого виходу, як тільки боронити цей шматок, ці клапті, що розлазяться
13.03.20 | | Минуле
Екстатична радість щирості
Олександр Юдін
Новий альбом Лаури Марті «Все буде добре», що вийшов наприкінці минулого року, цікавий не тільки стильовим розширенням, а й значущий новою якістю. За стилістикою він перетинає межу поп-року та поп-музики, тож апелює до значно ширшої аудиторії. Проте в ньому відчувається джазовий смак.
13.03.20 | | Штука
Самотність провокує запалення?
Брак соціальних контактів може спричиняти запальну реакцію організму.
13.03.20 | | Наука
Якби не ти
Олександр БОЙЧЕНКО
Відкритий лист до Юрка Андруховича з нагоди його першого 60-ліття: легше написати правду, ніж вальнути її своєму візаві усно.
13.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.