Парламент передбачив адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення карантину.

Верховна Рада ухвалила зміни до низки законодавчих актів України, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 344 народні депутати.

Законом встановлено адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації – штраф для громадян за таке порушення становитиме від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – у розмірі від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом перебачено оперативне здійснення державою комплексу невідкладних заходів для попередження та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема проведення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених законом "Про публічні закупівлі"; стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги; звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Крім того, законом вносяться зміни до ст.325 Кримінального кодексу України, якими передбачено обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань. Також за такі дії передбачено стягувати штраф у розмірі від тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Законом передбачається, зокрема, можливість працюватим вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їхньою згодою відпустки; заборона на притягнення до адмінвідповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів.

Водночас законом передбачено віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин і продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг.

Термін подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, які мали бути подані до 1 квітня, у 2020 році перенесено до 1 червня.

На період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється, зокрема, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі; примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Уряд має дводенний строк з дня набрання чинності цим законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради законопроєктів, необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із встановленням карантину, у тому числі щодо недопущення припинення надання житлових субсидій на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); призначення житлової субсидії на наступний період для всіх без винятку домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді, без їхнього звернення, розширення кола отримувачів житлових субсидій у зв'язку зі встановленням карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); реєстрації безробітного з першого дня після подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного, та призначення допомоги по безробіттю з першого дня після реєстрації безробітного; призупинення обов'язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).