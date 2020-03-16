У Києві виявили два випадки зараження коронавірусом.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило: у Києві зафіксували два випадки коронавірусу.

"16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", – ідеться у повідомленні МОЗу.

У такий спосіб, наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19 (4 – на Буковині, 2 – в Києві, 1 – на Житомирщині). Летально завершився один випадок (у літньої жінки з Житомирщини).