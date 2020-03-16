На тлі зарази

Самоізоляція, обсервація і медитація дуже помічні у будь-які непевні часи (в усі інші часи вони також бувають не зайві), але у будь-якому стані обов’язковим є процес думання головою і миття рук милом. Огляд подій тижня в Україні

Вірус тижня

Першим очевидним плюсом від введення обмежувальних заходів спричинених загрозою епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні є можливість зробити ретельний трус у власних коморах, спіжарках та закапелках під ліжками і на балконах на предмет виявлення запасів гречки, макаронів, солі, туалетного паперу і таміфлю, які залишилися після спалахів атипової пневмонії і свинячого грипу в нульових роках поточного століття.

Після інвентаризації варто перейти до поглиблення оптимізму і розширення едукаційної бази. Оскільки зараз особливо модним є все італійське, то варто знати, що термін «карантин» родом саме з тих країв, походить він від словосполучення quaranta giorni;— сорок днів. Щоб не виглядати неуком у світських бесідах за посередництвом всесвітньої павутини, запам’ятайте, що перший документально зафіксований карантин запровадив у 1368 році венеційський дож (правитель вживати у даному випадку не пасує) Андреа Контаріні. За його указом всіх, хто прибував до міста на воді з територій охоплених хворобою на сорок днів примусово поселяли на загумінках під пильним контролем тодішніх санітарно-епідеміологічних служб, озброєних алебардами і морґенштернами.

Коли людина на карантині в ХХІ столітті порівняє умови існування з реаліями епохи раннього Ренесансу, то вона приречена на різкий ріст оптимізму у власному організмі. Тоді за порушення карантину могли голову залізякою роздовбати, а зараз довкола гуманізм і філантропія. Знову ж таки чекати з моря погоди треба суттєво менший термін.

Латентні естети, які не довчилися в школі, можуть ознайомитися з творчістю знову ж таки італійця Джованні Бокаччо. «Декамерон» - найвідоміший твір цього флорентійця написаний приблизно тоді ж, коли головний венецієць заганяв торгових гостей і просто туристів на обсервацію холодної зброї місцевих компетентних органів. В сюжеті «Декамерона» три представника чоловічої статі і семеро жінок тікають з рідної Флоренції, де вирує чума, самоізолюються на віддаленій віллі і розповідають одне одному повчальні історії часто еротичного характеру.

Озброєні такою інформацією громадяни легше сприймуть повідомлення про неготовність світу до епідемії, новини з Чернівців чи Радомишля і евакуацію з Італії українських туристів, які спокусилися турами на «чобіток», бо оператори раптово запропонували шалені знижки.



Папір тижня

COVID-19 максимально вчасно з’явився, аби затлумити в ноосфері останні події в Мінську. У столиці Білорусі на світ з’явився документ, який у докоронавірусний час мав би ефект аналогічний появі Гіві, Мотороли і Захарченка у кулуарах Верховної Ради.

Результатом чергового засідання Тристоронньої контактної групи стало рішення про створення консультативної ради з політичних питань. Документ під яким стояли підписи громадян України Єрмака (керівник Офісу президента) і Кучми (на папері він фігурує під титулом «Другий Президент України»), громадянина РФ Козака (глава Адміністрації тамтешнього президента) і двох представників ОРДЛО передбачає, що на подальших переговорах соратники згаданих і нині покійних терористів будуть вести відповідні діалоги на рівні повноцінних людей. Росія позбувалася статусу «країна-агресор» і ставала спостерігачем на кшталт Німеччини, Франції і ОБСЄ.

Коли ситуація стала відома «широкому загалу», здійнявся логічний і закономірний рейвах на тему «нас зливають». Єрмак з цього приводу вийшов на брифінг, де вже не казав про вирвані з контексту слова і те, що його неправильно зрозуміли, а лише запевнив, що прямих переговорів з окупантами офіційний Київ вести не буде.

Версією, яка могла б дати відповідь на традиційне для сучасної української політики питання «що це було?» стала теза про черговий вкид дуже контраверсійної інформації з метою збадати реакцію суспільства.

Реакцію взнали, але виявилося, що ідеї з «консультативними радами» зворохоблюють не лише простих смертних, а й народних депутатів від пропрезидентської «Слуги народу». Кілька десятків нардепів відкрили рот і майже показали зуби. «Закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів», - вимагали «слуги» у своєму зверненні. Потім, очевидно, з нардепами провели роз’яснювальну роботу і їх запал суттєво згас.

Справа з «консультативною радою» поки що відкладена до часів, коли перманентні ляпсуси переговірників забудуться або, коли коронавірус набере таких масштабів, що всі події в Мінську стануть глибоко байдужими.

Падіння тижня

Виявляється, що не лише в примітивних комедіях родзинкою є пуляння тортом в писок персонажу чи падіння того неоковирного персонажа на підлогу. Свої хвилини слави отримав таким нехитим способом колись шоумен, а тепер позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Ця дійова особа сучасного паноптикуму має бзіка на примиренні з окупованими територіями і для реалізації свого наміру склала відповідну «платформу», яку хотіла презентувати. Атракція закінчилася контактом Сивохо з активістами під час презентації, після чого означений позаштатний радник познайомився з основними принципами гравітації.

Сценарій і режисура того, що відбулося в приміщення, яке будували для Януковича, а тепер облюбувала команда Зеленського, тягнуло на тверду «трійку» за дванадцятибальною системою, але своє завдання виконало – «піпл схавав».

Надалі, коли станеться якась халепа з переговорами в Мінську, ідіотизм в парламенті перетне пристойні межі чи президентові просто стане нудно, можна випускати клоунів, яких як виявилося в нас достатньо, і класти їх горизонтально. Якщо і це не допоможе – кидатимуть тортами в писок.

Валюта тижня

Коронавірусний карантин і загальна відсутність впевненості у завтрашньому дні нагадала гривні, що крім своїх основних функції національна українська валюта має ще обов’язок страшити людей своїми коливаннями.

Термін «волатильність» звучить особливо чарівно, коли протягом п’яти днів гривня просідає на 5%. На жаль, людям, які оперують фінансами, не вгодиш, бо, коли долар чи євро віддають належне гривні, їм не подобається і діаметрально протилежний процес викликає у них скепсис.

В НБУ перейнялися настроями на ринку і вирішили для того, аби комфортно себе відчувала гривня та платники податків продати на міжбанківському валютному ринку мільярд доларів США.

Пункти обміну валюти на карантин поки що не відправили. Згідно новітнім правилам гри в країні можна було б спробувати зіграти в гру «А давайте спробуємо». Потім подивитися, що з того вийде і залежно від результату підставляти голову під лавровий вінок або під сокиру.