Прем'єр Словаччини "засвітив" схему купівлі мільйонів масок в українських спекулянтів.

 

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Німеччині вдалося купити в Україні 2 млн медичних масок для запобігання поширенню коронавірусу. Зі слів Пеллегріні, словаки прагнули придбати ці маски самі і заготували кеш, однак їх випередили німці.

 

Про це Пеллегріні заявив у інтерв'ю телеканалу TA3.

 

 

Зі слів прем'єра, Словаччина вже підготувала 1,2 млн євро готівкою, з перспективою вивезти чартерним рейсом, однак нагодився новий покупець.

 

"Мусимо змагатися з кожною країною на світовому ринку", – прокоментував він.

 

"Ми вже приготували 1,2 євро в валізі, були готові сісти у чартер, аби вирушити за ними. Однак приїхав перекупник із Німеччини, котрий заплатив більше й купив", – сказав Пеллегріні.

 

Коментуючи зізнання словацького прем'єра, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експорт медичних масок із України заборонено. Водночас він не виключив, що німці могли придбати засоби індивідуального захисту на "чорному ринку". 

 

"Немає зараз в Європі країни, яка б не полювала в усьому світі на маски та респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розказати багато цікавезних історій на цю тему. А зараз скажу одне: якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства", – написав він у Facebook.

 

"Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати – незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом із МВС та митиницею. Здоров’ям громадян не торгуємо", – застеріг Кулеба.

 

16.03.2020

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