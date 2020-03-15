Росія і Білорусь припинили залізничне сполучення із Україною.

 

Російські і білоруська залізниці постановили припинити залізничне сполучення з Україною.

 

 

Про це йдеться у прес-релізах "Федеральної пасажирської компанії" (РФ) та "Білоруської залізниці".

 

Зазначається, що таке рішення прийнято у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу COVID-19.

 

Відтак, тимчасово призупиняється курсування поїздів, безпересадочних і причіпних вагонів: №32/31 "Київ – Рига", а також причіпних вагонів "Мінськ – Рига"; №53/54 "Київ – Харків – Санкт-Петербург; №86/85 "Мінськ – Київ", №94/93 "Мінськ – Одеса"; №100/99 "Мінськ – Запоріжжя".

Також скасовуються і тимчасово не курсуватимуть: поїзд №31/32 "Київ – Рига" з 17 березня; поїзд №54/53 "Київ/Харків – Санкт-Петербург"з 15-16 березня; поїзд №86/85 "Мінськ – Київ" з 15-16 березня; поїзд №94/93 "Мінськ – Одеса" з 17-18 березня; поїзд №100/99 "Мінськ – Запоріжжя" з 16-18 березня.

 

Невикористані квитки можна повернути в квиткових касах без додаткових плат і зборів.

 

15.03.2020

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