Чому в Італії така висока коронавірусна смертність

Найсильніше атаковані коронавірусом реґіони не в змозі зробити тести тим, в кого нема серйозних симптомів. Найбільше жертв серед літніх людей, хоча 85 відсотків осіб, старших за 80 років, виживають.

Повінь коронавірусу забрала з собою тисячі італійців. Серйозність ситуації проявляється в трьох числах: загальна кількість смертей, кількість померлих за добу і — що в даних епідемії вражає найбільше – смертність: смертність в Італії значно вища, ніж в Китаї: 6,7% і 2,4% відповідно.

Основна причина – старший вік італійського суспільства. Тут мало що можна зробити. Але є ще одна важлива деталь, прихована серед цифр статистики, яка вказує, що треба краще осмислити пріоритети. Рівень смертності – це, по суті, співвідношення між кількістю померлих та кількістю інфікованих, тобто тих, чиї тести дали позитивний результат. Він зростає, коли обсяг людей з позитивним результатом тесту зменшується.

І це те, що ми спостерігаємо – зі зрозумілих причин організаційних труднощів – в Ломбардії, де рівень смертності становить 8,7%. У Венето, де число проведених тестів не набагато менше, ніж в Ломбардії (24 тисяч проти 29 тисяч), але заражених є в п'ять разів менше (1,3 тис. у Венето, 6,9 тис. в Ломбардії), рівень смертності ідентичний китайському.



Зафіксовані випадки COVID-19 у провінціях Італії

Отже, різницю в статистиці створюють тести. Але проведення меншого числа тестів – що в нинішній скрутній ситуації є необхідністю – означає, що спотворюється не тільки статистика.

"Це означає те, що особи, які вже інфіковані, але симптоми яких слабкі або взагалі непомітні, виходять з дому і несвідомо поширюють епідемію", – пояснює Сусанна Еспозіто, голова WAidid (Всесвітньої асоціації інфекційних захворювань) і головний лікар відділу педіатрії університетської лікарні в Пармі.

"Дані, опубліковані в «The Lancet», показують, що кожна інфікована особа поширює вірус від 8 до 37 днів. В середньому – три тижні," – пояснює Граціано Ондер, геріатр з Національного інституту здоров'я (ISS).

Ондер пояснює, що нині відбувається в реґіоні, найсильніше атакованому вірусом: "Важкі випадки, звичайно, діагностують за допомогою тестів. Але особи з легшими проявами залишаються вдома, і їм не роблять тестів".

Нині просто неможливо уявити, щоб італійська система охорони здоров'я на межі своєї витривалості вирядила групу в герметичних комбінезонах додому до кожного, хто повідомить про підвищену температуру і кашель.

"Треба більше лікарів і медсестер, треба більше діагностичних комплектів," пояснює Паоло Д'анкона, епідеміолог з МКС.

Зрештою і Китай 13 лютого припинив робити тести в кожного пацієнта [в провінції Хубей — Z], частково покладаючись на комп'ютерну томографію. Але Пекін, на відміну від Італії, діагностованих на підставі симптомів(без тесту) хворих, включав до загального числа хворих. Тому втримав відносно низький показник смертності. У Вухані [точніше: в провінції Хубей — Z] в найгірший період він становив 3,4 відсотка.



Бордова лінія – рівень смертності серед осіб з позитивним результатом тесту на нуклеїнові кислоти, зелена – серед осіб, клінічно діагностованих (за даними комп'ютерної томографії), гранатова – серед і одних, і других, червона – офіційні дані (реґіональна статистика Хубею 12-14 лютого подавала статистику з диференціюванням типу діагностування, з 20 лютого з цих даних знову виключили клінічну діагностику) - Z

"Повторюю: під час епідемії старші люди платять найвищу ціну. Але ми повинні запам'ятати цю інформацію: 85% осіб старших 80 років одужує," – підкреслює Ондер, геріатр з ISS.

Факт залишається фактом: середній вік в Італії – 44 роки, а в Китаї – 37 років. Це впливає на показники смертності від вірусу, яка дуже сильно залежить від віку. Середній вік інфікованих в Італії становить 65 років, а жертв вірусу – 82 роки.

Серед них 9% у віці понад 90 років, 41% – 80-89 років, 33% – 70-79 років, 8% – 60-69 років, 2% – 50-59 років.

"Практично нема жертв серед осіб молодших за 50 років, – пояснює Ондер. – Лише вчора померли дві особи у віці 39 років, які вже були важкохворі на інші недуги".



Італійські дані – з “Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 9 marzo 2020” (статистика 8342 випадків захворювання, 357 випадків смерті), китайські – China CDC Weekly (44672 випадки, 1023 випадки смерті станом на 11 березня 2020 р.), корейські – Korea Centers for Disease Control and Prevention (7755 випадків, 60 випадків смерті).

Величезна група старших пацієнтів штовхає показник смертності в Італії вгору.

"Але якщо ми поділимо померлих на вікові категорії, то наша статистика не гірша за китайську, – продовжує Ондер. – Смертність хворих молодших 70 років у нас 0,5%, а в Китаї – 1,3%."



Демографічні вікові піраміди (ліва частина піраміди – чоловіки, права – жінки; Італія – 2017 рік, Китай та Корея – 2016 рік) Клікнути для збільшення

Ще одна нація, атакована коронавірусом з усією силою і демографічна структура якої подібна на нашу, – це Південна Корея. Сеул відреагував на епідемію, масово провівши тести: понад 200 тисяч. Там обстежили навіть тих, хто скаржився на невеликий кашель або перебував поблизу якогось хворого. Завдяки ідентифікації більшої частки інфікованих Корея має показник смертності 0,8%, тобто незначно він відрізняється від грипу.

Коронавірус в жінок і чоловіків. Це вже було видно з китайської статистики: коронавірус сильніше вражає чоловіків. Але італійська статистика вражає.

"У нас жінки становлять 25-26 відсотків жертв, – повідомляє Ондер. – Ми точно не знаємо чому. Жінки пересічно живуть довше, 86 років, а чоловіки – 80 років. На загал, вони стійкіші до хвороб, а середній вік жертв епідемії становить 81 рік для чоловіків і 85 для жінок. Але ми досі не знаємо, що захищає жінок від коронавірусу.

Elena Dusi

Coronavirus, ecco perché la letalità in Italia è così alta

La Repubblica, 12.03.2020

Зреферував О.Д.

Інфографіка – Z