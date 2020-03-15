У Трампа не виявили коронавірусу.

Пройти відповідний тест йому довелося після зустрічі з бразильською урядовою делегацією.

Президент США Дональд Трамп повідомив в суботу, 14 березня, що пройшов тест на коронавірус. Кілька годин по тому президентська адміністрація оголосила, що результат тесту глави держави виявився негативним. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

«Вчора ввечері після того, як я детально обговорив з президентом тестування на COVID-19, він вирішив його зробити. Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест дав негативний результат», – йдеться в заяві президентського лікаря Шона Конлі (Sean Conley).

Водночас віце-президента США Майк Пенс запевнив, що в Білому Домі регулярно перевіряють температуру всіх, хто контактує з Трампом.

Трамп вирішив здати аналізи на коронавірус незабаром після зустрічі з бразильською урядовою делегацією на чолі з президентом Бразилії Жаїром Болсонару (Jair Bolsonaro) у Флориді, в президентській резиденції в Мар-а-Лаґо. Раніше ЗМІ повідомляли, що принаймні п'ятеро членів бразильської делегації заразилися коронавірусом. Симптоми вірусу, зокрема, були виявлені у глави прес-служби президента Бразилії Фабіо Вайнґартена (Fabio Wajngarten). Серед тих, хто інфікувався, виявився і мер Маямі Френсіс Суарез (Francis Suarez). Результати тесту у самого Болсонару – негативні.