Під Офісом Президента протестують проти "мінських" поступок Зеленського.

 

Кілька тисяч осіб зібралося у центрі Києва в суботу з нагоди Дня українського добровольця. Учасники акції висловили протест проти домовленостей, укладених керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і головою української делеґації Леонідом Кучмою.

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

Учасники маршу рушили від Михайлівської площі до урядового кварталу. Вони зупинилися біля Кабміну та при Офісі Президента.

 

"Ми вимагаємо, аби українська влада припинила легалізацію так званих ОРДЛО. Також щоб не підтримували Росію та її ініціативи", – заявив колишній командир добробату "Миротворець", народний депутат 8-го скликання Андрій Тетерук.

 

Учасники маршу вигукували: "Зелю геть", "Ні капітуляції", "Слава добровольцям".

 

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак взяв на себе відповідальність за створення при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську "консультативної ради" для обговорення "мінських домовленостей".

 

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