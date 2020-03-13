КС заборонив міжнародним експертам перевіряти доброчесність суддів.

Конституційний Суд України скасував положення закону про діяльність органів суддівського врядування, автором якого був Президент України Володимир Зеленський. Зокрема, КС заблокував норму про залучення міжнародних експертів до суддівських конкурсів.

Про це повідомляє відділ комунікацій КС.

Так, Конституційний Суд ухвалив рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII, визнавши такимии, що не відповідають Конституції, ряд частин законів.

Як резюмує правнича фундація DEJURE, КС визнав неконституційним:

– Скорочення кількості суддів Верховного Суду до 100 осіб (цю норму закону критикували як громадські організації, так і міжнародні партнери та Венеційська комісія);

– Утворення Етичної комісії при Вищій раді правосуддя за участі міжнародних експертів, яка мала перевірити на недоброчесність членів ВРП та суддів ВС;

– Скорочення кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії до 12 осіб;

– Зменшення суддівської винагороди суддів Верховного Суду з 75 до 55 неоподатковуваних мінімумів;

– Норми, що стосуються прискорення дисциплінарного провадження щодо суддів.

"Обіцяне Президентом і партією "Слуга народу" очищення Вищої ради правосуддя та Верховного Суду від недоброчесних не відбудеться. Тепер не варто чекати позитивних змін у судочинстві", – прокоментували в DEJURE.